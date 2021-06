Nous sélectionnons les meilleurs bagages cabine pour vos vacances

01/06/2021

Les vacances tant attendues approchent et les bagages que nous allons emporter sont aussi importants que la destination choisie. Et il n’y a rien de pire que de découvrir que votre valise ne répond pas aux caractéristiques optimales lorsque nous sommes dans la file d’attente d’embarquement et qu’il n’y a pas de retour en arrière possible. Malgré le fait que le voyage soit long, et qu’une valise plus grande soit nécessaire, cela ne fait jamais de mal d’avoir une bonne pièce adaptée à la cabine dans laquelle mettre l’essentiel pour éviter les désagréments et qu’une perte de la facturée ne nous gâche pas les vacances. Voici quelques-uns des modèles les plus vendus sur le marché.

le bagage à main Il est indispensable pour les escapades, les courts trajets et pour ceux qui souhaitent partir avec des bagages légers, ou économiser sur leur vol en évitant de payer des bagages, en profitant des offres des compagnies aériennes. Par conséquent, il est important que vous achetiez le meilleur bagage cabine pour vos déplacements.

Si vous voulez profiter au maximum de votre voyage, vous devez rechercher une valise cabine adaptée qui vous offre un bon prix, une qualité, les mesures idéales, la résistance et la sécurité.

Comment bien choisir le meilleur bagage cabine

Si tu veux acheter des bagages de cabine en ligneIl faut savoir que la valise cabine peut être un sac à dos, une mallette, un sac et une valise à roulettes. De plus, il y a d’autres aspects à considérer :

le dimensions de la cabine Ils sont très importants, vous devez connaître ceux autorisés par la compagnie aérienne dans laquelle vous vous trouvez, bien que l’IATA ait recommandé les mesures 55 x 35 x 20 cm. poids admis pour les bagages de cabine afin que vous n’ayez pas de problèmes. Il existe des entreprises qui autorisent de 7 kilos à 12 kilos. Matériel C’est aussi un aspect à considérer, en raison de sa résistance, sa flexibilité, ses conditions, son prix et sa durabilité. L’un des matériaux qui se distingue par sa flexibilité et sa légèreté est le polycarbonate. manche télescopique il est très pratique pour une prise en main confortable. Il est recommandé qu’il soit en plastique résistant et avec une double barre pour mieux le porter. roues, bien mieux si vous avez 4 roulettes que 2 fixes. Vous pouvez également opter pour les 8 roues, qui sont 2 dans chaque coin.Prix. C’est un aspect à prendre en compte lors du choix de la valise qui vous convient le mieux.Caractéristiques supplémentaires. Vous devriez considérer certains extras tels que la fermeture à glissière, la doublure intérieure, le système TSA et d’autres aspects si vous souhaitez acheter bagage cabine sur Amazon.

Perletti

Perletti est une valise cabine rigide en matériau ABS léger, résistant aux rayures et aux chocs avec des dimensions 55x40x20 cm qui a été approuvée pour les vols sur Ryanair et Easyjet afin que vous puissiez la transporter comme bagage à main.

Il dispose de 4 roues doubles multidirectionnelles pour le transporter facilement, il a une grande stabilité et confort lorsqu’il est porté en position verticale ou lorsqu’il est poussé avec sa poignée télescopique qui s’adapte à vous.

D’une capacité de 35 kilos, il dispose de deux compartiments, l’un plus spacieux avec des bandes et l’autre avec une poche zippée et doublée, et une serrure TSA pour plus de sécurité.

Les bases d’Amazon

Les bases d’Amazon c’est une Valise rigide rotative de 55 cm conçue pour les courts trajets Il dispose d’un capot de protection en polycarbonate souple et résistant, avec une serrure TSA pour plus de sécurité.

En plusieurs couleurs, il présente un intérieur doublé avec un séparateur et des coussinets de compression et un organisateur intérieur avec 3 compartiments pour ranger des objets plus petits. Il dispose de 4 roues pivotantes doubles pour un mouvement fluide dans toutes les directions.

Les bases d’Amazon

Bagage à main rigide, avec quatre roues pivotantes et serrure TSA intégrée. Disponible en six couleurs, il offre la garantie de trois ans que tous les produits AmazonBasics pour bagages intègrent. Fabriqué en polycarbonate, 100% durable et robuste, il offre la valeur ajoutée de son extensibilité. Il a une capacité extensible de 15% grâce à ses fermetures éclair centrales et un intérieur avec un organiseur et des poches supplémentaires pour que tout reste parfaitement situé. La poignée télescopique en fait également le bagage idéal pour se déplacer dans les gares et les aéroports en tout confort.

Touriste américain Bon Air

Décliné en huit coloris, le Bon Air réunit toutes les qualités d’une des plus grandes marques de la bagagerie. A savoir : serrure TSA à trois chiffres pour plus de sécurité, la solidité que procure le polypropylène et une prise en main confortable grâce aux roues du Spinner qui tournent à 360°. Cette American Tourister a une capacité de 30 litres et un intérieur qui peut être divisé en deux compartiments. En raison de son faible poids, 2,5 kg à vide, c’est une excellente valise à manipuler et à placer dans les petites cabines d’avion.

ABS de Kono

Le design moderne et fonctionnel qui caractérise les bagages de la marque Kono se reflète dans l’ABS. Dans des couleurs allant du noir discret au violet vif, ce sac de cabine offre une protection ABS robuste, des sangles d’attache, des compartiments intérieurs zippés, une poignée rétractable et 4 roues pivotantes pour une maniabilité à 360 degrés. Cadenas à trois chiffres pour améliorer la sécurité.

Vitesse maximale de la cabine

Le chariot Velocity est idéal pour être utilisé comme valise pour les bagages de cabine, mais sa coque dure est également suffisamment résistante au cas où il serait nécessaire de s’enregistrer. Il se distingue également par la fermeture à glissière extensible, qui augmente la capacité de 10 litres supplémentaires (au cas où, par exemple, vous voudriez l’utiliser avec une compagnie aérienne qui offre une franchise de bagages à main plus généreuse). Cabin Max conçoit et fabrique des valises et sacs de voyage depuis plus de dix ans. Tous leurs produits sont couverts par une garantie de trois ans.

Sulema

Mesurant 53 x 37 x 23 centimètres, cette valise intègre une poche frontale avec un compartiment rembourré pour un ordinateur portable de 16 pouces et une prise USB intégrée pour charger les appareils (banque d’alimentation non incluse). Il est fait de matériaux légers et robustes avec une haute résistance aux rayures. Ses roues sont doubles pour donner à la valise une plus grande stabilité et faire moins de bruit lors des déplacements. La poignée est télescopique en aluminium et possède une serrure TSA à combinaison numérique (obligatoire pour voyager aux États-Unis).

Eastpak Tranverz S

Eastpak crée des sacs, des sacs à main et des sacs à dos qui inspirent les gens depuis 1952. Elle a commencé par fabriquer des sacs polochons pour l’armée des États-Unis et est maintenant une marque de style de vie de premier plan parmi les jeunes citadins. Cette valise dispose d’un compartiment principal zippé à deux niveaux pour garder les objets en sécurité et est faite de 100% polyester. De plus, il possède des sangles de fixation qui maintiennent le bagage tel qu’il a été placé.

