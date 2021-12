« Nous sommes à deux matches d’être champions d’Europe »

04/12/21 à 20:40 CET

Le Barça a remporté ce samedi sa quatorzième victoire consécutive (huit en Ligue et six en Ligue des champions) pour décrocher le qualification par la porte d’entrée pour le neuvième Final Four de son histoire dans lequel il cherchera les quatre sceptres européens de la section.

L’un des grands architectes de la victoire âprement disputée sur le SK Interobal Plzen par 1-3 a été Didac Plana, qui s’était également exhibé lors des deux matchs précédents, démontrant une nouvelle fois qu’il est au niveau des meilleurs gardiens de la planète dans un nouvel ‘avertissement’ à Fede Vidal pour le championnat d’Europe en janvier.

Heureux et satisfait d’une victoire qui nous permet de sceller l’un des grands objectifs de la saison, le gardien catalan a souligné la dureté des trois matchs en terres tchèques et le grand niveau que l’équipe continue de montrer.

« Cela a coûté, car au final nous avons beaucoup à perdre Et pour les autres équipes c’est une opportunité unique, donc au niveau de la pression c’est très différent et rend tout plus exigeant. Quand les parties sont tellement égalisées, on souffre beaucoup », a déclaré l’ancien d’Industrias Santa Coloma et de Jaén Paraíso Interior.

Dídac est une véritable référence dans ce Barça

| FCB

« L’usure mentale et psychologique est très élevée, mais le côté positif de tout ça, c’est que quand ça coûte si cher, on en profite plus. Nous sommes heureux car nous sommes de retour dans le Final Four et l’équipe compte 14 victoires d’affilée », a rappelé l’international espagnol.

Dídac Plana, qui a déjà remporté le titre en 2020 aux Palau, a souligné que ce classement suppose « un poids que vous enlevez de vos épaules. Maintenant, nous garons la Ligue des champions jusqu’en avril, conscients que nous avons fait nos devoirs et que nous sommes à deux matchs d’être champions d’Europe, qui est le plus grand objectif que nous ayons en tant que club. Donc très satisfait du travail effectué. »

« Il y a cinq Final Four d’affilée. ça a l’air facile et je ne nierai pas que nous avons l’équipe pour réaliser ces grands chiffres, mais alors nous devons jouer et nous devons y parvenir. C’est très compliqué, car les équipes s’améliorent de plus en plus et nous avons aussi tous les handicaps qui sont en Europe comme la piste, le ballon ou les arbitres qui rendent tout plus égal, alors maintenant il faut le savourer et bien le fêter , a conclu le gardien du Barça.