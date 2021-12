« Nous sommes à l’aube d’un marché haussier à long terme »

L’émergence des ETF Smart-Beta et des indices innovants qui suivent les secteurs et les entreprises les plus performantes est un signe de maturité chez les investisseurs indiens



Par Chandresh Nigam

Alors que nous tirons les rideaux sur une autre année mouvementée, il ne fait aucun doute que nous avons assisté à une évolution accélérée de l’industrie des fonds communs de placement. L’accent continu du régulateur sur la sensibilisation des investisseurs, les modèles commerciaux et les politiques en cours de changement, le pivot renouvelé sur les expériences client, l’accent accru sur l’utilisation de solutions technologiques, etc., ont joué un rôle déterminant dans l’évolution du secteur des fonds communs de placement.

En 2021, non seulement nous avons vu des indices de référence (Sensex et Nifty) atteindre des sommets records, mais nous avons également vu des investisseurs particuliers rejoindre le culte des actions et soutenir les marchés malgré les fortes sorties d’institutions étrangères. Essayons d’examiner quelques-uns des principaux apprentissages au cours de 2021.

Expérience client numérique

Alors que les gouvernements étaient contraints d’adopter un deuxième verrouillage, les entreprises n’avaient d’autre choix que de relancer leur métamorphose numérique complète. Les structures existantes devaient être réaménagées en fonction des nouveaux besoins des clients et des options technologiques disponibles pour parvenir à des solutions innovantes.

Aujourd’hui, l’industrie se prépare pour des canaux numériques bien développés. La plupart des maisons de fonds ont des équipes dédiées qui travaillent uniquement à renforcer une culture basée sur l’expérience pour les clients. Des outils plus récents ont été adoptés au profit des distributeurs et des ACI afin que la solution financière corresponde aux besoins et attentes de l’utilisateur.

Stratégies d’investissement passives

Dans la nouvelle normalité, l’attitude des investisseurs envers la création de richesse a également évolué. Alors que les fonds gérés activement resteront importants, nous assistons à une acceptation croissante des stratégies d’investissement passives. Bien qu’ils ne représentent qu’une petite partie de l’actif géré des fonds communs de placement, des caractéristiques telles que la structure à faible coût et la facilité de compréhension des produits en feront une force avec laquelle il faut compter.

En fait, suite à la forte demande des investisseurs et aux initiatives de sensibilisation accrues des maisons de fonds, plusieurs AMC ont lancé plusieurs produits passifs innovants en Inde. L’émergence des ETF Smart-Beta et des indices innovants qui suivent les secteurs et les entreprises les plus performantes est un signe de maturité parmi les investisseurs indiens.

Tirer parti de l’histoire de la croissance mondiale

L’ère post-pandémique a ouvert un monde de possibilités aux investisseurs. Avec les progrès de la technologie et de la numérisation, un investisseur a accès non seulement aux marchés indiens, mais également aux marchés mondiaux. Les fonds communs de placement offrent une gamme de produits qui investissent à l’échelle mondiale dans des secteurs émergents tels que les véhicules électriques, l’IA, les énergies renouvelables ; opportunités qui pourraient ne pas être disponibles sur les bourses indiennes.

Avec le lancement de divers fonds de fonds étrangers, non seulement le secteur des fonds communs de placement se réaligne-t-il pour tirer parti du pouvoir des entreprises de stature mondiale, mais vise également à tirer parti de la concentration sur les secteurs émergents que nos investisseurs pourraient autrement ne pas avoir accès à. Le voyage va maintenant passer de

« rendements ajustés au risque » à « rendements ajustés au risque (globaux) ».

Perspectives pour 2022

Nous sommes à l’aube d’un marché haussier à long terme entraîné par plusieurs vents favorables qui, selon nous, devraient propulser la croissance de l’Inde pour les décennies à venir. Notre objectif a toujours été d’éduquer les investisseurs sur la construction de portefeuilles d’investissement durables à long terme. L’un des éléments clés est la nécessité de rester imperturbable pendant les périodes de turbulences sur les marchés. Au cours des quatre à cinq dernières années, alors que les investisseurs ont participé en masse aux fonds communs de placement, ils ont de plus en plus compris la nécessité d’une telle conviction à long terme.

Le fait important que nous ramenons à la maison à travers tous nos engagements à la fois en ligne et hors ligne est notre conviction dans le potentiel de croissance de l’économie indienne et ce que cela signifie pour les investisseurs. Jusqu’à présent, la réponse a été positive. Il est essentiel d’examiner non seulement les « perturbateurs » proverbiaux, mais également les entreprises qui permettent cette perturbation.

Il n’y a jamais de mauvais moment pour entrer sur les marchés. De plus, une correction (même mineure) peut être utilisée pour compléter et repositionner votre portefeuille afin de constituer un patrimoine à long terme. Des corrections fréquentes dans un marché haussier en hausse sont un signe de bonne santé et, plus important encore, une opportunité de création de richesse. Nous pensons qu’investir bien est la moitié du travail et rester investi pendant une longue période est l’autre moitié à laquelle les investisseurs devraient accorder une importance égale afin de créer de la richesse.

L’auteur est directeur général et PDG d’Axis AMC

