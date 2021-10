« Nous sommes arrivés à la fête avec deux heures de retard »

28/10/2021 à 23:07 CEST

Saras Jasikevicius a repris avec ironie la défaite subie sur le court du Maccabi, dans une première mi-temps où l’équipe n’a pas été à la hauteur. “Vous savez combien j’aime et apprécie cet endroit et combien je comprends cet endroit. C’était une façon classique de perdre le match à Tel-Aviv & rdquor;, a-t-il déclaré aux médias.

« Si vous sortez au premier quart, vous ne forcez même pas les fautes personnelles et le Maccabi marque 31 points et tout le pavillon saute et ils sont heureux et pleins de confiance et vous avez terminé le match avec 18 revirements, 13 passes décisives, c’est comment ça s’est passé », a commenté.

« Nous avons fait beaucoup d’erreurs absolument enfantines. Je dis toujours qu’après le match, surtout après les défaites, la plupart des choses sont de la responsabilité de l’entraîneur.

Faites confiance au Maccabi

«Nous essayons de préparer les garçons au fait qu’au premier quart, il vaut mieux commettre des fautes que de donner confiance au Maccabi. Donc, au premier quart-temps, nous avons à peine touché le bonus de faute et avons abandonné 31 points et on continue comme ça avec 25 points au deuxième quart-temps. »

« Il est très clair que nous étions en retard de quelques heures à la fête, mais nous sommes arrivés. Ces 29 points en seconde période sont le niveau de notre défense. 32 points auraient pu être mieux, mais bon, c’est ce genre de journée.

« Comme je l’ai dit aux gars, nous avons perdu le match quelque part entre Istanbul et Tel Aviv dans les 48 heures avant le match. Ce sont des matchs douloureux où vous ne perdez pas parce que l’autre équipe joue un bon basket-ball, mais vous perdez parce que vous ne comprenez pas ce qui vous attend et vous ne réagissez pas », a-t-il conclu.