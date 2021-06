« Nous sommes arrivés à un très bon moment ; ils nous respectent “

01/06/2021 à 19:19 CEST

Quique Cárcel, le directeur sportif de Gérone, a de nouveau constitué une équipe pour se battre jusqu’au bout pour être en Liga Santander. Une promotion et quatre promotions au cours des sept dernières années. Car cette année, comme il le relate dans une interview à ., ils arrivent « à un très bon moment & rdquor; et estime que les rivaux “les respectent & rdquor; pour leur expérience et leur personnel.

Ce mercredi commence le premier match contre Almería, qui a une vieille connaissance en tant qu’entraîneur. Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’. “Il va être un adversaire beaucoup plus coriace avec lui”, dit-il. Un Quique Cárcel qui a confiance de pouvoir compter sur sa grande référence, l’Argentin Cristhian Stuani malgré sa sortie de blessure, bien que “pas pour tout le match”.

Il a un fond de la dernière ascension qui dégage une grande énergie. J’imagine que cela illustre l’atmosphère de la ville ces jours-ci.

Oui, cela représente l’illusion que nous vivons, car il répète un exploit comme celui que nous avons fait il y a trois ans. La vérité est que je veux le revivre à nouveau. Nous avons travaillé dur pendant de nombreuses années, près de l’objectif de nous relever. Ce sera une éliminatoire très compétitive avec des rivaux avec de grandes équipes et ce sera très difficile, mais nous avons ce point d’expérience, nous sommes arrivés au bon moment et cela nous rend optimistes.

Cristhian Stuani est une pierre angulaire du projet, mais il arrive après une blessure. Comment ça va?

Je pense qu’il viendra en compétition, mais pas pour tout le match. Il s’entraîne déjà dans le groupe et il va pouvoir profiter de son moment. C’est un joueur très important. Depuis son arrivée, il a montré ses capacités, ses objectifs et surtout son charisme au niveau des vestiaires. C’est une personne qui est très désolée pour le projet et a hâte de revendiquer la fin qu’il a eue l’année dernière avec Elche qui s’est terminée par l’expulsion. Il veut vraiment être là pour nous aider et être à nouveau en First.

Il y a aussi la question des équipes nationales avec Stuani, pour l’Uruguay, et Bárcenas, pour le Panama. Quelle est la situation?

Parfois, vous pensez comment les équipes nationales peuvent-elles être au milieu d’une éliminatoire de promotion & mldr; regardez l’importance que Stuani a pour nous, ou Bárcenas qui tient. Et cela arrive aussi à d’autres équipes. Il est difficile pour les joueurs importants dans l’équipe d’arriver au moment de vérité et ils doivent partir en sélection.

La situation de Bárcenas, nous avons parlé avec Panama et nous avons demandé qu’il puisse jouer le premier match ; Ils l’ont accepté, il jouera et ensuite il devra jouer pour son pays car il a des qualifications importantes dans son pays.

En ce qui concerne ‘Cris’, c’est une question très difficile car la blessure qu’il a subie l’a pris au milieu d’une séance stressante avec l’Uruguay ayant des matches de qualification pour Qatar 2022 puis la Copa América. Nous avons des options pour qu’il puisse rester, avec cette blessure c’est probable et nous l’espérons car c’est un joueur fondamental pour nous.

Je regardais les médias dans d’autres villes et ils sont donnés comme favoris pour monter en raison de la dynamique que vous portez.

C’est très intéressant, c’est bon de savoir comment ils nous voient, évidemment nous sommes arrivés à un très bon moment, les chiffres le confirment. Sur les huit derniers matchs, en gagner sept et en tirer un vous fait passer un bon moment. Maintenant, en tant que favoris, je pense que c’est une réalité dans la mesure où ils nous respectent en tant qu’équipe parce que nous avons une certaine expérience dans ces playoffs et à cause de notre effectif. Cela donne l’impression qu’ils vous respectent. Mais nous les avons aussi envers eux parce que nous faisons face à certaines des « séries éliminatoires » les plus difficiles dont je me souvienne.

Un grand niveau de Gérone qui, évidemment, est aussi la faute de l’entraîneur, même si on ne parle pas beaucoup de lui. Quelle a été l’importance de Francisco ?

Il est très responsable de tout ce qui se passe. Il a pris l’équipe l’an dernier alors que l’équipe avait un peu de doute et les a bien menés jusqu’aux playoffs. Cela nous a fait rêver jusqu’à la dernière minute, quand ils ont marqué le but pour nous.

Et cette année, avec toutes les difficultés car nous avons terminé le 24 août et la Ligue a commencé le 12 septembre, il a eu la capacité d’être un entraîneur super optimiste et super positif ; sans s’énerver malgré les difficultés, sans se sentir dépassé, et j’y accorde beaucoup de valeur. En tant que coach, il vous montre des capacités humaines qui sont importantes. Sans Stuani ou Juanpe au premier tour, il ne s’est jamais plaint, il a eu l’équipe dans la zone médiane toute la saison et a eu un deuxième tour exceptionnel en prenant le meilleur de l’équipe.

L’une des clés de cette grande finale a été défensive, avec deux buts encaissés en huit matchs et un contre Carthagène sans aucun enjeu. Comment cette force surgit-elle ?

Il y a eu un moment de la saison où il est passé à une défense de trois centraux après avoir éliminé un garçon comme Arnau qui a la capacité d’un ailier et d’un défenseur central, et Bueno, qui s’adapte très bien à cette ligne de trois à venir. rapidement aux coupes en bande. L’équipe s’est avérée beaucoup plus à l’aise et avec une sortie de balle différente ; le style de football s’est beaucoup amélioré. La capacité de travail d’un personnel jeune avec une grande mentalité compte également. Et le bon travail du gardien de but. Juan Carlos a fait une saison magnifique et au final il a été brillant.

Contre Almería, vous affrontez un vieil homme connu sous le nom de Rubi, maintenant entraîneur de l’équipe andalouse. Cela sera-t-il plus difficile pour lui ?

Il connaît très bien le club, notre effectif et a déjà montré son niveau de maîtrise de nombreux aspects. Ce sera un rival beaucoup plus coriace avec lui. C’est arrivé récemment et je suppose qu’ils travaillent encore sur les concepts pour être meilleurs, mais évidemment ce sera une égalité très difficile.

Monter en Liga Santander n’est pas facile, mais il est temps de montrer que Gérone est toujours là, non ?

Les gens s’y habituent mal, dans le sens de vivre des choses importantes chaque année, et c’est un très bon signe. Le Gérone des sept dernières années a une promotion directe et quatre éliminatoires pour monter en première division et nous devons donner crédit à l’image que nous avons créée au niveau institutionnel. Le club a beaucoup grandi, nous avons des propriétaires qui investissent et qui veulent bien faire les choses. Il faut lui donner beaucoup de valeur, évidemment l’important c’est l’objectif final, qui est de monter, mais ce sont de très belles choses et il y a de très grandes équipes, de très grandes équipes et des villes avec une histoire brutale qui vivent un moment de grande difficulté. Maintenant, nous vivons un bon moment et nous devons savoir en profiter. Un bon exemple est Villarreal, qui il y a 25 ans n’était pas connu et aujourd’hui nous parlions d’un champion de la Ligue Europa ; c’est là que réside la beauté du football et nous devons penser à continuer à grandir.