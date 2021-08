Nous sommes au milieu d’une longue guerre avec l’État .

par Ryan McMaken, Institut Mises :

Le terme « l’État » est un terme qui est souvent utilisé avec diverses significations. Même en excluant la terminologie américaine déroutante dans laquelle les États-Unis sont composés d’« États », nous nous retrouvons encore avec de nombreuses autres significations. Par exemple, dans la littérature sur les relations internationales, la plupart des pays indépendants sont généralement appelés États. Historiquement, les gouvernements et les régimes politiques de tous types ont été appelés États.

De plus, le public ici connaîtra certainement le terme dans le contexte de l’opposition à l’État. Dans les cercles libertaires, on entend souvent — mais peut-être pas assez souvent — la nécessité de combattre l’État, de briser l’État, d’abolir l’État, etc. Certes, il n’est pas nécessaire de passer énormément de temps à lire Murray Rothbard pour connaître ce poste.

Pourquoi nous devons être précis sur l’État

Mais souvent, lorsque la position de « briser l’État » est invoquée – en particulier parmi ceux qui connaissent moins l’État en tant qu’institution – une enquête plus approfondie révèle souvent un dangereux manque de précision sur ce qu’est exactement l’État.

Dans de nombreux cas, « l’État » est (à tort) compris comme toutes les formes de gouvernement civil, ou toute institution qui emploie la coercition, comme les tribunaux et autres institutions juridiques. « L’État » peut tout inclure, des plus hauts niveaux de l’appareil de sécurité nationale jusqu’à votre attrapeur de chiens local. Ou historiquement, cela peut signifier tout, du seigneur féodal local au plus grand despote impérial.

Cette notion vague et globale de l’État, cependant, expose la position anti-État à une objection assez convaincante de la part des autres.

C’est-à-dire que si « l’État » est n’importe quel type de gouvernement, alors l’État est aussi vieux que l’humanité et apparemment endémique à la condition humaine. Selon cette définition, aucun groupe d’êtres humains n’a jamais existé sans État, car même les anciens tribaux les plus primitifs ont « contraint » les membres, sous la forme de forcer les coupables à payer une rétribution aux parties lésées. Ou, dans des cas extrêmes, les dirigeants locaux ont parfois imposé l’exil ou l’esclavage à d’autres dans leur communauté. Aucune association humaine ne permet simplement aux gens de faire ce qu’ils veulent quand ils le veulent tout en restant membres en règle de ce groupe.

Si cela est vrai, alors éliminer l’État – défini comme toute organisation utilisant la coercition – cela frapperait beaucoup, sinon la plupart des gens raisonnables, comme une utopie à l’extrême. Si « l’État » a toujours existé et se retrouve dans toutes les sociétés humaines, alors son élimination est à peu près aussi probable ou sage que l’élimination de la famille.

Cette objection peut être traitée en étant plus précis et clair sur ce que nous entendons par « l’État ».

En comprenant mieux ce qu’est l’État, on comprend peut-être aussi mieux pourquoi c’est une institution particulièrement dommageable et dangereuse. Et une fois que nous comprenons cela, nous pouvons mieux voir comment combattre et démêler l’État plus efficacement.

Ce que je veux faire ici aujourd’hui, c’est deux choses. Je veux montrer comment l’État – que j’appellerai parfois « l’État souverain » ou « l’État moderne » – est un type de gouvernement très spécifique, et pas du tout éternel ou nécessaire à l’ordre des affaires humaines. Son abolition n’a rien d’utopique.

Deuxièmement, je veux discuter du rôle du libéral – c’est-à-dire du « libéral classique » ou libertaire – dans le plaidoyer pour le contrôle radical et, idéalement, l’élimination totale de l’État. (En passant : je suis d’accord avec l’historien Ralph Raico, l’un de nos anciens boursiers ici, qui considérait ce que nous appelons maintenant le libertarisme comme une simple variante moderne du soi-disant libéralisme classique ou, plus correctement, simplement du libéralisme. Raico a utilisé toutes les trois termes interchangeables, et je ferai de même.)

Qu’est-ce que l’État ?

Alors, quand je dis « l’État », qu’est-ce que je veux dire ?

Tout d’abord, nous pouvons noter brièvement ce que l’État n’est pas. Rothbard couvre bien cela dans son essai « L’anatomie de l’État », il n’est donc pas nécessaire d’insister sur ce point ici, mais l’essentiel est le suivant :

Rothbard utilise pour l’essentiel la définition wébérienne standard : l’État est une organisation ayant le monopole des moyens de coercition sur un territoire déterminé. Même si nous ne sommes pas tout à fait d’accord avec elle à tous égards, c’est au moins un bon point de départ.

Comme le souligne Rothbard, le fait qu’il s’agisse d’une organisation spécifique signifie que ce n’est pas nous. L’État n’est pas la société dans son ensemble. Les vieux libéraux classiques faisaient cette distinction. En fait, ils ont inventé la notion d’utiliser le mot « société » pour être quelque chose de distinct de l’État. La « société », c’est toutes ces choses qui ne sont pas l’État. Les familles, les églises, le marché, même sans doute certains gouvernements locaux où le pouvoir est plus localisé et spécifique plutôt que centralisé et général. Mais la société est certainement toute institution volontaire construite sur des relations volontaires.

Maintenant, cela peut être déroutant pour les lecteurs d’écrivains plus âgés. Saint Augustin utilise le terme « l’État » pour signifier quelque chose de plus proche de la société en général. Ou plus correctement, il utilise un terme latin, rem publicum – ou d’autres variantes – qui sont généralement traduits par « l’État ». Mais ce que saint Augustin entend par là est mieux compris comme le mot « entité politique », qui est une communauté d’êtres humains et toutes ses institutions, y compris ses institutions gouvernementales.

Ainsi, dans notre utilisation ici, l’État n’est pas la même chose qu’un régime, une communauté ou même un gouvernement civil.

Nous avons donc déclaré ce que l’État n’est pas – ce n’est pas la communauté ou le régime dans lequel nous vivons.

Et quelle est la nature de cette organisation ?

Il y a quatre aspects principaux de ce qu’est l’État que je veux discuter ici.

UN: le premier point est que l’État existe dans l’esprit des gens.

Martin van Creveld, par exemple, déclare :

L’état … est une entité abstraite qui ne peut être ni vue, ni touchée.

L’observation de Van Creveld nous ramène à Joseph Strayer, auteur de Sur les origines médiévales de l’État moderne, qui réitère que l’État existe dans l’esprit des gens. Et l’étape cruciale a lieu lorsque les gens commencent à croire qu’ils ont besoin d’un État.

Or, ni Van Creveld ni la plupart des autres historiens de l’État ne nieraient que les outils de l’État sont manifestement réels et tangibles. Nous pouvons toucher et voir les prisons de l’État, ses armées, ses chambres d’exécution, ses bombes nucléaires, ses bureaucrates, ses juges, ses salles d’audience, etc. Mais les organisations non étatiques (à l’exception des armes nucléaires – seuls les États les ont possédées) ont contrôlé ces autres équipements d’État dans l’histoire.

Mais le fait qu’ils soient tous solidaires dans la poursuite de certains objectifs est la preuve qu’il y a une idée unificatrice dans l’esprit des personnes qui utilisent ces outils – et des populations qui acceptent leur utilisation.

DEUX: un deuxième aspect important est le fait que l’État est impersonnel et bureaucratique, et permanent. Le prince préétatique d’Europe a rendu un service réel en ce sens qu’il a mené des soldats au combat et qu’il a souvent voyagé dans ses domaines en tant que juge dans les affaires juridiques.

Charles Tilly brosse ici un tableau important : le roi médiéval avant l’ère des États fournissait personnellement des services de sécurité. Il pouvait être trouvé sur le champ de bataille.

Le monarque après l’avènement de l’État, disons au XVIe siècle, était assis derrière un bureau. Il dirigeait un appareil énorme, permanent et impersonnel destiné à imposer ses édits sur un vaste territoire. Il a fait de la paperasse.

TROIS: cela nous amène à la prochaine étape cruciale et plus dangereuse : lorsque les gens commencent à croire que l’État est souverain.

Strayer dit que oui, les gens doivent croire que l’État existe pour qu’il existe. Mais un élément essentiel dans la création d’un État est que les gens doivent croire que l’État est souverain en ce sens que l’État a le dernier mot sur tout ce qui se trouve à l’intérieur de ses frontières. Il n’y a pas d’organisation homologue ou supérieure qui puisse contester ses décisions. Comme nous le verrons, la souveraineté est ici un enjeu clé. C’est l’une des deux principales différences qui font de l’État ce qu’il est.

QUATRE : mais il y a une dernière étape clé dans la compréhension de l’État, et c’est, avec la souveraineté, ce qui rend vraiment l’État différent et moderne et distinct des autres types de gouvernement civil.

C’est le fait que la morale ne s’applique pas à l’État comme elle s’applique à vous et à moi.

Lire la suite @ Mises.org