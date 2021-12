Nous sommes au milieu d’une pandémie, alors pourquoi aimons-nous autant « Station Eleven » ?

Warrick Page/HBO

De plus, Chris et Andy discutent de la performance au box-office de « West Side Story »

Chris et Andy parlent un peu de la piètre performance de West Side Story au box-office (1:00) avant de se lancer dans l’une de leurs émissions préférées de l’année, Station Eleven. Ils parlent de ce qui rend cette émission pandémique supportable à regarder même au milieu d’une pandémie (18:55) et des inspirations qu’elle a tirées d’émissions comme Lost et The Leftovers (31:24) avant d’entrer dans une discussion spoiler sur le trois premiers épisodes (40:10).

Hôtes : Chris Ryan et Andy Greenwald

Producteur : Kaya McMullen

S’abonner:: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS