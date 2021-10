« Nous sommes blessés mais le ‘show’ continue »

31/10/2021 à 21:02 CET

Sergi Gomez, le centre catalan de l’Espanyol, a reconnu qu’ils manquaient de « détails » pour pouvoir tenir tête à Getafe et a assuré que, bien qu’ils soient « blessés » par la défaite, le « spectacle continue » et nous devons penser au lendemain.

Getafe a battu l’Espanyol avec deux buts d’Enes Unal, le premier du Chilien et le second après une bonne passe de Carlos Aleñá.

« Les détails ont manqué. Nous savions que Getafe est une équipe dans le besoinIls l’ont montré à chaque action, et quand ils gagnent des seconds jeux, ils vont fort et vont pour le match, ils l’ont pris « , a déclaré Sergi Gómez, dans des déclarations à Movistar Plus.

« Nous sommes blessés mais le spectacle continue. Ils ont marqué le deuxième quand nous étions meilleurs et puis ils ont su gérer le résultat », a déclaré le footballeur de l’Espanyol, qui a reconnu que l’absence de Raul de Tomás, le meilleur buteur de l’équipe avec six buts, l’accuse.

« Il est clair que jusqu’à aujourd’hui, cela a donné un très haut niveau dans tous les matchs mais nous ne devons pas nous excuser car nous avons beaucoup de joueurs et nous sommes tous préparés. Nous devons faire un pas en avant pour que cela ne se reproduise plus, » a-t-il conclu.