“Nous sommes capables de continuer à faire de grandes choses”

29/08/2021 à 14h26 CEST

Adrià Léon

Victoire de ceux dont on se souvient pendant très longtemps celui que Romano Fenati a réalisé dans le GP de Grande-Bretagne ce week-end. L’Italien a encore gagné – il l’a fait pour la dernière fois dans le GP du Émilie romagne l’année dernière – avec une carrière parfaite qui a littéralement maîtrisé du début à la fin. Après l’Italien, deux autres Italiens sont entrés : Niccolò Antonelli, qui a fait un exercice fantastique de souffrance et de dépassement, et Dennis Foggia, qui continue de travailler pas à pas pour être parmi les meilleurs de la catégorie.

Le pilote Husqvarna était complètement heureux dans le parc fermé après avoir marqué 25 points et également premier de toutes les séances d’essais d’avant course. “Je suis super content. J’ai dominé chaque séance et la course a été fantastique. Le travail de l’équipe ce week-end a été spectaculaire, donc peu de choses à ajouter… Je suis trop content d’ajouter autre chose. “. L’Italien, qui occupe la troisième place du classement général, n’a pas mis l’accent sur une éventuelle lutte pour le titre mondial. “C’est très difficile de répéter un Grand Prix comme celui-ci, mais nous allons réessayer, car nous sommes capables de faire de grandes choses. J’ai beaucoup confiance en moi et en ma moto, donc il n’y a pas d’autre choix que de garder pousser jusqu’au bout.”

Niccolò Antonelli mérite moins de points mais pas moins de mérites, qui a fait une carrière de près de 10 contre un adversaire qui était un cran au-dessus de tous les autres. “Je ne sais pas comment nous avons fait. Je me sentais très, très bien aujourd’hui et j’ai pu suivre Romano qui avait un rythme incroyable. C’était très important d’être accroché tout le temps, sinon je n’aurais pas pu tenir aussi longtemps. La concentration a été cruciale pour lui. pour pouvoir atteindre ce P2, donc très content du résultat… et encore plus après la blessure et l’opération”a déclaré Niccolò, qui revenait à Silverstone après une blessure subie au GP de Styrie début août.

La dernière marche du podium a été attribuée à Dennis Foggia, qui compte déjà cinq podiums lors des sept dernières courses. “C’était incroyable. Tout d’abord félicitations à Fenati car il a été beaucoup plus rapide que tout le monde. En ce qui me concerne, un autre podium. C’est difficile de rivaliser cette année avec la KTM, car ils courent beaucoup, mais il C’est un plaisir d’être à nouveau ici. Je tiens à remercier toute mon équipe pour ce P3, mais surtout mes gens et ma famille après quelques semaines bien remplies “, a déclaré le Léopard, qui devient le principal poursuivant – avec Fenati – des deux leaders du championnat, Acosta et García Dols.