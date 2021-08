“Nous sommes confiants et nous allons essayer de trouver nos options face à Roglic”

19/08/2021

L’Espagnol Enric Mas a assuré que les dirigeants de Movistar, lui, Miguel Ángel López et Alejandro Valverde, ils sont en “confiance” et ils essaieront de trouver “leurs options” même en supposant que le nouveau leader, Primoz Roglic, est “un coureur très fort” et il a encore un point en sa faveur dans le temps final de Santiago.

“Nous sommes confiants et nous essayons de trouver nos options car nous savons que Roglic est un coureur très fort, et avec le CRI de Santiago, il a un point fort en sa faveur”, a-t-il déclaré à l’issue de l’étape de jeudi.

Mas a terminé cinquième de la 6e étape de La Vuelta, à 4 secondes du vainqueur, Magnus Cort Nielsen, et Roglic, et deuxième au général, à 25 secondes du Slovène.. Celui d’Artá a valorisé la participation de La Vuelta 2021, soulignant que les “coureurs que nous avons ici, des gens de grande qualité et aujourd’hui ils l’ont montré”.

Concernant Movistar, il a déclaré: “jusqu’à présent, nous n’avons pas tellement pris nos responsabilités parce que nous savions que ce qui venait d’aujourd’hui était important, et encore plus de demain”. “Ce sont deux journées très difficiles, à la fois à Balcón de Alicante (demain vendredi) et à Velefique (dimanche), et nous allons y jouer beaucoup”, a-t-il ajouté.