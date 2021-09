Nous sommes confrontés à l’été le plus chaud jamais enregistré, du moins aux États-Unis | La vie

Le changement climatique continue d’établir des températures record dans une grande partie du monde, et cet été a établi des chiffres historiques aux États-Unis.

Si vous pensez avoir eu très chaud cet été, plus que les autres années, ce n’est pas votre imagination, mais selon les Office national de l’administration océanique et atmosphérique du Département du commerce des États-Unis (NOAA)Nous avons passé des semaines très chaudes, celles avec la température la plus élevée jamais enregistrée.

Plus précisément, la NOAA souligne que la température moyenne de cet été météorologique, comprenant juin, juillet et août, a été d’environ 1,45 ° C au-dessus de la moyenne du 20e siècle, quelque chose d’assez inquiétant car cela signifie que nous ne sommes pas sur la bonne voie sur la question du changement climatique.

En fait, les sept années les plus chaudes jamais enregistrées ont été les sept dernières années, et 19 des 20 années les plus chaudes ont eu lieu au cours de ce siècle, et nous n’avons pleinement pris en compte que 20 ans.

Ne parlant que des États-Unis, le rapport indique que 18% des États ont connu des températures record cet été.

Et cet été a été particulièrement chaud aux États-Unis, un été où il y a eu de nombreux incendies de forêt, des sécheresses, des inondations, et aussi le passage récent de l’ouragan Ida.

Selon le Washington Post en ce qui concerne les incendies de forêt qui se sont produits cet été, ils affirment qu'”une enquête a établi un lien clair entre le changement climatique et une forte augmentation des zones brûlées en Californie au cours des dernières décennies, comme l’augmentation de la les températures dessèchent la végétation ».

Cependant, aux États-Unis, cet été est déjà comparé à l’été du “Dust Bowl” de 1936, une période de fortes tempêtes de poussière qui a endommagé l’écologie de l’agriculture dans les plaines et les prairies du golfe du Mexique au Canada.

Cependant, l’été 1936 aux États-Unis avait été auparavant marqué comme le plus chaud jamais enregistré dans le pays, un chiffre qui, en théorie, aurait été dépassé avec ce même été.

Auparavant, juillet dernier avait déjà été enregistré comme le mois le plus chaud de l’histoire, du moins puisqu’il y a eu des records depuis 142 ans.