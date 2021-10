Nous sommes conscients de son innocence, disent les fans du rappeur « Millonario », détenu pour meurtre – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Depuis son compte Facebook, les administrateurs de la page César Renato « N », alias « Millonario », ont publié un communiqué dans lequel ils ont assuré à leurs fans que les accusations contre le chanteur du groupe Cartel de Santa sont fausses :

« Nous savons que c’est le travail de la presse de publier toutes les nouvelles qui vous parviennent, et vous avez la liberté de croire ou non ce qui vous est rapporté. Cependant, cette affaire mérite notre clarification en tant que personnes proches de lui, nous sommes conscients de son innocence, et à vous, son public qui l’avez toujours soutenu, nous vous en informons pour tout le respect que vous méritez. Nous prions Dieu pour que cette malheureuse affaire soit bientôt clarifiée », indique un communiqué publié à partir du compte Facebook de « Millonario ».

L’administrateur de la page a assuré que les accusations d’homicide sont fausses et a espéré que l’affaire serait bientôt clarifiée.

Selon les accusations, le rappeur royal est accusé d’avoir participé à la mort de José Guadalupe, 29 ans, un jeune homme du quartier Residencial de San Miguel, à Escobedo, Nuevo León, qui a été retrouvé avec un coup porté au tête et qui a été signalé le 15 juillet.

L’arrestation du Néo-léonais a été effectuée dans la municipalité d’Apodaca, et selon Telediario le chanteur aurait été localisé après avoir publié une histoire sur son compte Instagram.

« Millionaire » avait déjà été jugé pour avoir causé la mort d’une femme qui est entrée en collision avec la voiture que conduisait le rappeur.

Source : Cependant