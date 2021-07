“Nous sommes conscients et préparés mentalement pour les Jeux Olympiques”

17/07/2021 à 15h00 CEST

Le match nul face à l’équipe japonaise a laissé quelques notes positives sur l’entraîneur espagnol Luis de la Fuente, comme “l’énergie, le dévouement, le travail ou le sacrifice”, a-t-il commenté lors de la conférence de presse après le match amical avant le début du match olympique.

De la Fuente était conscient que le match contre le Japon « allait coûter & rdquor; et a reconnu que les joueurs étaient “gros & rdquor;, mais a assuré que «Ils sont impatients de démontrer leur travail et leur qualité et sont conscients et préparés mentalement pour le début des Jeux Olympiques & rdquor;.

L’un des hommes qui s’est le plus démarqué dans le match était Pedri qui, bien qu’ayant commencé comme remplaçant, le Canarien a montré son énorme qualité en seulement 20 minutes sur le terrain, bouleversant complètement le match.

“Pedri doit continuer à grandir pour apporter de la joie au football espagnol, à l’équipe nationale et à son club. Nous avons choisi de doser nos efforts pour préserver la santé de chacun. Il a de nombreux records dans le football et peut beaucoup nous aider, mais tant qu’il est entouré d’autres grands joueurs & rdquor;, a souligné l’entraîneur. Carlos Soler s’est exprimé dans le même sens, en affirmant que « Avoir un joueur comme lui à vos côtés rend tout plus facile & rdquor;.