“Nous sommes conscients” – Les noms des stars de Tottenham prévoient de s’attaquer à la statistique inquiétante de Nuno

L’arrière latéral de Tottenham, Matt Doherty, a insisté sur le fait que ses coéquipiers sont “conscients” qu’ils doivent marquer plus de buts au fur et à mesure que la saison avance.

Les Spurs ont connu un début de campagne fantastique, en tête de la Premier League avec un record de 100%. En effet, ils étaient la seule équipe à récolter neuf points sur neuf possibles après trois matchs.

Cependant, leur saison a rencontré quelques pierres d’achoppement, dont celle de samedi dernier Défaite 3-0 contre Crystal Palace.

De plus, les nouvelles recrues Cristian Romero, Giovani Lo Celso et Davinson Sanchez ont passé la semaine en Croatie. Ils ont été mis en quarantaine après leur voyage à la pause internationale.

Jeudi, pendant ce temps, plus de problèmes de blessures se sont produits. Lucas Moura et Steven Bergwijn ont rencontré des problèmes lors du 2-2 Match nul de la Ligue Europa contre Rennes.

Outre les deux buts contre Rennes, les Spurs ont remporté leurs trois premiers matches de championnat 1-0. S’adressant à Football London, l’international irlandais Doherty a admis que son équipe savait qu’elle devait marquer plus de buts.

« Nous travaillons sur [the lack of creativity], nous sommes conscients que nous manquons d’occasions et de buts cette saison, nous n’avons marqué que trois buts en championnat », a déclaré l’arrière latéral.

«Nous sommes conscients que nous devons garder la porte fermée à l’arrière, mais lorsque nous avons le ballon, nous devons commencer à créer et à avoir nos capacités pour aller de l’avant dans l’équipe.

« Si nous continuons à travailler dessus et continuons à prendre les bonnes positions, les choses vont changer. »

Nuno est sous pression pour remettre les Spurs en position de défier l’argenterie majeure, à la suite de difficultés sous Jose Mourinho.

Malgré les premières bosses sur la route, Doherty – qui a travaillé avec Nuno chez Wolves – a vu de ses propres yeux la progression qu’il a inspirée à Molineux.

Les loups ont atteint les demi-finales de la FA Cup et les quarts de finale de la Ligue Europa sous les ordres des Portugais, qui les ont promus du championnat. Ils ont également obtenu deux septièmes places consécutives en Premier League.

Doherty soutient Nuno à Tottenham

“Il n’en est qu’au début de son règne, cela prend du temps”, a déclaré Doherty.

« Vous voyez ce qu’il a fait chez Wolves, il faut quelques saisons pour le maîtriser. Je ne dis pas que cela va prendre autant de temps ici, mais avec un peu de temps, de coaching et de travail sur le terrain d’entraînement, il ne faudra pas longtemps avant qu’il nous fasse virer.

“Il a un peu changé par rapport à ce dont je me souviens, il a toujours été un entraîneur de haut niveau mais il a dû s’adapter, il a changé sa façon de jouer qui est le principal, il a changé la formation mais son les principes sont toujours les mêmes.

« Il veut toujours gagner des matchs et jouer un bon football. C’est le principal, c’est sa façon de jouer.

Les Spurs reviennent à l’action dimanche face à Chelsea au Tottenham Hotspur Stadium.

