“Nous sommes convaincus que nous reviendrons aux Palau”

26/06/2021 à 20:07 CEST

Le Barça affronte un match sans filet ce dimanche à 20h contre Levante UD qui pourrait remporter le premier titre de son histoire son succès répété après celui qu’il a obtenu jeudi dernier aux tirs au but aux Palau.

En fait, l’objectif de équipe dirigée par Andreu Plaza ce n’est autre que pour nouer la série pour que la finale se décide mercredi prochain dans le fief de Barcelone afin de se battre pour ce qui serait la cinquième ligue de la section.

“J’ai dit aux joueurs que cette piste derrière nous est mise en place pour que nous puissions revenir mercredi. Ils ne l’ont pas supprimée, car je pense que la Fédération fait aveuglément confiance mercredi il y aura un troisième match”, a expliqué l’entraîneur du FC Barcelone avant de se rendre à Valence.

“Nous l’avons déjà fait plusieurs fois, les séries sont très longues et le premier point ne vous garantit rien ni ne vous refuse rien. C’est un autre match, ce sera une autre histoire. Ils auront la pression de gagner et nous de revenir à les Palaos. Nous sommes convaincus que nous reviendrons », a souligné Plaza.

Oui il a eu recours à un triste moment de l’équipe de sa ville pour fonder son opinion. “Regardez, je viens de Gérone. Gérone a gagné à Vallecas et il semblait que tout était condamné, mais à la fin, Rayo est venu. Nous savons comment cela fonctionne et nous ne doutons pas que nous concourrons et qu’il y aura un troisième match aux Palaos », se dit-il.

Aicardo tente d’arrêter Esteban

Quant à votre équipe, Plaza a assuré qu’il les avait vus “en colère, car ils sont conscients que nous avons laissé quelque chose jeudi et cela nous met en colère de penser à ce qui se serait passé si nous n’avions rien laissé. Nous avons essayé de faire comprendre à tout le monde que ce n’est pas un match de championnat régulier et que perdre une minute en finale, c’est s’attirer des ennuis.”

“La clé sera de ne rien nous laisser. Après le 1-0 et plusieurs arrêts de Fede, peut-être avons-nous pensé que ce serait plus facile et la première partie est gaspillée en perdant de la pression et de l’identité. Le temps a passé et nous avons laissé un demi-match, même si dans le second nous avons fait des mérites pour gagner », a conclu un Andreu Plaza exigeant.

Ferrao, pour tous

Auteur de deux buts lors du premier match malgré son penalty raté en tirs de barrage, Ferrao sera à nouveau la clé et dans une large mesure, les options du Barça pour égaliser la finale dépendront de leur performance à Paterna.

Ferrao fête un but avec Joselito

“Nous savions que cela allait être difficile. Nous voulions affirmer le facteur piste et ce n’était pas possible, mais nous voulons retourner aux Palaos et nous sommes impatients d’y parvenir. Nous avons totalement confiance que nous pouvons revenir », a déclaré le Brésilien..

“La défaite nous a beaucoup fait mal pour avoir laissé échapper le facteur piste, mais nous avons en tête que nous pouvons le faire. Nous avons dû gagner deux matchs pour être champions et nous restons les mêmes. La seule chose est que nous ne pouvons plus échouer , mais le groupe est calme, vous savez ce que vous pouvez faire et on laissera tout sur la piste pour retourner aux Palau”, a-t-il insisté le meilleur joueur de la planète Les deux dernières années.

“Le Barça est toujours là pour remporter tous les titres et c’est ce dont nous avons parlé, que nous avons beaucoup d’expérience pour surmonter cette égalité et que nous l’avons déjà fait d’autres fois. Dans la dernière ligue que nous avons gagnée, nous sommes allés à Murcie perdre 2-1 en finale et nous revenons. cette saison en quarts de finale contre l’Inter aussi” a ajouté Ferrao.