Nous sommes dans “The Great Unwind”

En réponse à un tweet du week-end, l’homme d’affaires milliardaire et défenseur de la cryptographie Mark Cuban a décrit l’action actuelle des prix comme faisant partie de la «grande détente». Le commentaire était en réponse à Larry Cermak, directeur de la recherche chez The Block, et soulignait les implications des traders surendettés menant à la «relaxation».

Répondant spécifiquement à Newsweek sur le tweet, Cuban a expliqué: “S’il y a une chose que les passionnés de crypto perdent de vue, c’est qu’à leur base, il y a beaucoup de participants, des détenteurs de jetons aux validateurs, mineurs et autres, tout le monde est récompensé”. .

Cubain et crypto

Mark Cuban n’est pas étranger aux crypto-monnaies. Le propriétaire de Dallas Mavericks, entrepreneur régulier et en série sur «Shark Tank» a été franc sur les contrats intelligents, les projets NFT, et plus encore.

Dans un échange de courriels détaillé publié par le chroniqueur du Wall Street Journal Andy Kessler, Cuban décrit les NFT actuels comme une «preuve de concept» des choses à venir. Cuban a poussé encore plus loin lorsqu’il a été interrogé sur le cas d’utilisation des contrats intelligents sur des choses comme les hypothèques, “Les contrats intelligents sur les blockchains, en particulier Ethereum, sont un énorme changeur de jeu que toutes les entreprises utiliseront.”

Mark Cuban, bien sûr, a également mis son argent là où il était, en tant que l’un des premiers investisseurs dans des outils de cryptographie comme OpenSea, CryptoSlam.io et d’autres; De plus, il a récemment doublé en permettant à ses Dallas Mavericks d’accepter le bitcoin, l’éthereum et le dogecoin pour la vente de billets à la lumière des commentaires d’Elon Musk sur Tesla et Bitcoin.

Selon Mark, tout «n’est pas différent de l’Internet de 1995, où les gens n’étaient pas très sûrs, mais finalement ils ont vu l’effet et la valeur du réseau. Les contrats intelligents vont beaucoup ronger le monde du logiciel en tant que service. “

La volatilité ne fait-elle que commencer?

Cuban insiste pour que les meilleurs projets persévèrent. Néanmoins, les montagnes russes de hauts et de bas sont susceptibles de se poursuivre.

Le crypto “ indice de peur et de cupidité ” a récemment atteint un niveau retentissant 12, un niveau rarement vu. En mars 2020, l’indice a obtenu une note d’environ 10, et en avril 2018, un record de 16. L’indice est actuellement à 10 («peur extrême») au moment de la rédaction.

La volatilité n’est pas nouvelle, mais elle s’est récemment aggravée | Source: CRYPTOCAP sur TradingView.com

L’amour de Mark Cuban pour Ethereum

Cuban comprend sans aucun doute que le bitcoin est actuellement la réserve de valeur la plus établie dans l’espace crypto, mais les projets en cours de construction sur Ethereum semblent être l’un des principaux acteurs les plus passionnants de l’espace crypto, mis en valeur par leurs déclarations publiques et pour vos investissements privés. . .

Cuban a déclaré que l’impact d’Ethereum 2.0 “pourrait être plus grand que ce que nous imaginons actuellement” et a investi dans des projets basés sur Ethereum, tels que Polygon.

Malgré la course rocheuse, Cuban semble avoir les yeux focalisés sur le laser sur le long terme.

Image sélectionnée de Pixabay, graphiques de TradingView.com