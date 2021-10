« Nous sommes dans un bon moment et nous voulons continuer à gagner »

21/10/2021 à 18:34 CEST

Le joueur hispano-monténégrin du Barça Nikola Mirotic assuré que la défaite subie en finale de la Supercoupe face au Real Madrid (83-88) signifiait un tournant pour son équipe pour réagir en Endesa League et en Euroligue.

« A partir de ce moment (la Supercoupe) nous avons bien réagi, nous avons gagné dix matches officiels et nous voulons continuer à gagner », a indiqué en avant-première le match de la cinquième journée de l’Euroligue que son équipe jouera ce vendredi contre le Zenit de Saint-Pétersbourg.

En finale de la Supercoupe, Le Barça a raté une avance de 19 points et a raté le premier titre de la saison. Malgré cela, l’équipe entraînée par Sarunas Jasikevicius s’est rachetée avec six victoires en Endesa League et quatre en Euroligue.

Pour rester invaincu

Contre le Zenit, qui affrontera ce vendredi la réédition des quarts de finale de la dernière édition de l’Euroligue, l’équipe catalane cherchera à maintenir sa condition invaincue en Europe.

« Nous avons pu nous reposer, déconnecter un peu certains jours et nous préparons un match difficile depuis quelques jours. Ils (le Zenit) jouent très bien, ils ont très bien commencé l’Euroligue, mais nous aussi. Nous sommes dans un bon moment, évidemment place à l’amélioration, Parce que nous voulons améliorer à chaque match « , a ajouté Mirotic.

L’attaquant hispano-monténégrin a commencé l’Euroligue du bon pied, étant le meilleur buteur du Barça après les quatre premiers matchs de la compétition.

« J’ai pris un bon départ et c’est grâce à mes coéquipiers et au staff technique car ils me font confiance et me recherchent.. J’ai hâte de continuer à jouer à un niveau élevé, d’atteindre des objectifs et de faire plaisir aux fans », a-t-il conclu.