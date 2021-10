« Nous sommes dans un nouveau marché haussier », déclare le PDG de Pantera Capital mais met en garde contre un déclencheur d’ours Bitcoin

Le PDG de Pantera Capital, Dan Morehead, appelle maintenant à un nouveau cycle haussier alors que le prix du Bitcoin se dirige vers 60 000 $ après s’être remis du creux de juin qui était d’un peu moins de 29 000 $.

« Nous avons eu une période de folie temporaire », a écrit Morehead dans la note de ce mois aux investisseurs, soulignant que la Chine interdisait l’extraction et le commerce de crypto-monnaies qui avaient eu un impact négatif ainsi que le débat sur l’impact environnemental du mécanisme de consensus Proof-of-Work. , ajoutant : « nous sommes maintenant dans un nouveau marché haussier. »

Déjà en hausse de plus de 30 % en octobre, le prix du Bitcoin n’est actuellement qu’à 13 % de son sommet historique de près de 65 000 $. Le marché espère une solide performance ce trimestre, le T4 étant historiquement un mois haussier.

Selon Morehead, les marchés baissiers profonds où nous avons connu des baisses de plus de 80 % pourraient appartenir au passé, et les futurs marchés baissiers seront désormais « moins profonds ».

« Alors que le marché devient plus large, plus précieux et plus institutionnel, l’amplitude des fluctuations de prix va se modérer. »

Mais en même temps, nous ne verrons plus non plus les 100 rallyes en un an, a-t-il ajouté.

Le catalyseur de l’ours

Alors que Morehead est confiant dans le deuxième tour du cycle haussier, il a mis en garde contre un potentiel catalyseur baissier sous la forme du lancement du fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin.

Comme nous l’avons signalé, le marché a bon espoir que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis approuvera enfin un Bitcoin Futures ETF ce mois-ci. Le président de la SEC Gensler a également fait allusion à un éventuel ETF basé sur des contrats à terme depuis des mois.

Cela pourrait être la raison pour laquelle les contrats à terme Bitcoin sur la bourse réglementée CME se négocient à un prix beaucoup plus élevé que les autres bourses. L’augmentation à un rythme plus rapide de la base des contrats à terme sur le bitcoin CME suggère que les investisseurs institutionnels achètent des contrats à terme BTC qui peuvent encore exercer une pression à la hausse sur l’actif crypto et conduire à une courbe encore plus raide.

Fait intéressant, comme l’a souligné NYDIG, le nombre de contrats qu’un participant tel qu’un ETF peut détenir sur le CME est également porté à un total de 6 000 à partir du 18 octobre. La décision sur le premier ETF déposé par ProShares tombe le même jour.

Si la SEC ne dit rien à ce sujet, l’ETF « sera libre de se lancer le 18/10 car les 75 jours requis seront écoulés », a déclaré Eric Balchunas, analyste principal des ETF pour Bloomberg. « Aucune nouvelle n’est une bonne nouvelle pour le moment », a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, pour Morehead, cette approbation pourrait s’avérer être un « Achetez la rumeur, vendez le fait » un peu comme deux autres événements passés.

L’histoire va-t-elle se répéter ?

Le PDG de Pantera Capital a souligné le lancement des contrats à terme Bitcoin sur CME en décembre 2017 et l’introduction en bourse de Coinbase via une cotation directe en avril de cette année à titre d’exemples. Le marché a augmenté de 2 440 % la première fois et de 822 % la deuxième fois, mais a abouti à un marché baissier de 83 % et 53 %, respectivement.

La même chose peut se produire lorsque Bitcoin ETF est approuvé, a déclaré Morehead en concluant :

« Quelqu’un pourrait-il le rappeler la veille du lancement officiel de l’ETF Bitcoin ? Je pourrais vouloir retirer quelques jetons de la table.

Trader @SplitCapital, cependant, n’est pas du même avis car il a fait valoir que le lancement des contrats à terme CME est intervenu à un moment où le marché « sortait de la période la plus mousseuse de l’histoire de la cryptographie » et que les taux de financement étaient de 30% pour faire court. -à terme. De même, lors de l’introduction en bourse de Coinbase, il y avait la plus grande quantité de bitcoins ouvertement échangés dans l’histoire.

Cette fois, cependant, les taux de financement sont en moyenne inférieurs à 15 %, la valeur d’ouverture est à des niveaux record et nous avons un nouveau vent arrière macroéconomique sous la forme d’une politique budgétaire et monétaire, ce qui signifie qu’il ne s’agit pas d’un événement classique « vendre l’actualité », et « cette fois, c’est vraiment différent. »

Bitcoin/USD BTCUSD

56 003,6078-1 360,89 $-2,43 %

Volume 41,17 bVariation -1 360,89 $Ouverture56 003,6078 $ Circulation 18,84 mCapacité boursière 1,06 t

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.