«Nous sommes dans une phase de capitulation», déclare Cathie Wood d’Ark Invest; Conviction élevée dans la cible Bitcoin 0k

Prix ​​Bitcoin (BTC)

«Nous sommes dans une phase de capitulation», déclare Cathie Wood d’Ark Invest; Conviction élevée dans un objectif Bitcoin de 500 000 $

Même si elle pense que c’est «un très bon moment pour acheter», elle ne sait pas si le fond est en jeu, car «on ne sait jamais à quel point le niveau est bas quand un marché devient très émotionnel.»

Alors que le prix du Bitcoin a chuté de plus de 50% à 30 000 $ par rapport à son sommet historique de 65 000 $, les sentiments du marché sont passés dans la catégorie «peur extrême».

Mais le taureau Bitcoin Cathie Wood, directrice générale et directrice des investissements d’Ark Investment, est imperturbable. Selon elle, Bitcoin est actuellement en vente, réitérant son objectif de prix de 500000 dollars par BTC.

Dans une interview avec Bloomberg mercredi, quand on lui a demandé si sa cible lunaire d’avril était toujours debout, elle a répondu en des termes sans équivoque: «Nous le faisons. Je fais.”

«Nous traversons des périodes d’introspection comme celle-ci et grattons les modèles. Et oui, notre conviction est aussi élevée.

Cependant, elle n’a pas exclu un recul plus profond non plus à une époque «où un marché devient très émotionnel».

Elle a souligné que les traders envisageaient une moyenne mobile de 200 jours et que lorsque BTC était tombé en dessous de cela, ils vidaient et couraient également, de la même manière que les spéculateurs. «C’est aussi grave que lors de la crise du coronavirus», a ajouté Wood.

Mais sur la base de toutes les analyses effectuées par Ark avec son expert en crypto Yassine Elmandjra, tous les indicateurs suggèrent que nous sommes dans la phase de capitulation, ce qui, selon elle, est un «très bon moment pour acheter», quel que soit l’actif.

«Je pense que nous sommes dans une phase de capitulation.»

Outre Bitcoin, comme nous l’avons signalé, Ark Invest s’intéresse désormais également à Ethereum, et cette semaine, ils ont même acheté plus d’actions Coinbase, achetant 90 millions de dollars supplémentaires. ETH -18,95% Ethereum / USD ETH USD 2775,51 $

– 525,96 $ 18,95% Volume 81,57 b Variation – 525,96 $ Ouvert 2 775,51 $ Circulation 115,94 m Capitalisation boursière 321,79 b 6 min «Nous sommes dans une phase de capitulation», déclare Cathie Wood d’Ark Invest; Conviction élevée dans un objectif Bitcoin de 500 000 $ 44 min Tesla a des mains de diamant au milieu d’une «peur extrême», Michael Saylor détient désormais 0,6% de l’offre en circulation de BTC 2 h Saxo Markets lance le trading BTC, ETH et LTC sur une «forte demande»

S’attaquer aux problèmes environnementaux

Bien que sur le plan des prix, rien n’ait changé pour Bitcoin, ce qui a changé, ce sont les préoccupations environnementales autour de Bitcoin qui ont attiré l’attention du PDG de Tesla, Elon Musk, qui veut s’assurer qu’il comprend cela, a-t-elle déclaré.

«Nous pensons que même cela va changer parce que tout d’abord, à l’heure actuelle, le pourcentage de bitcoin extrait avec des énergies renouvelables et hydroélectriques est assez substantiel.»

Elle a en outre expliqué comment, conjointement avec Square, ils pensent que l’extraction de bitcoins peut être intégrée dans le réseau de distribution, comme les toits solaires, les murs électriques dans les maisons et les producteurs d’électricité marchands de services publics qui commencent à inclure l’extraction de bitcoins dans l’écosystème.

Et cela se produirait parce que les énergies renouvelables sont des sources d’énergie intermittentes, ce qui signifierait que l’extraction de bitcoins pourrait décoller.

«S’il y a un excès d’énergie solaire chargé dans des murs électriques, il peut être déchargé dans l’extraction de bitcoins et l’ensemble de l’écosystème devient donc beaucoup plus économique. Si cela se produit, nous pensons que l’adoption de l’énergie solaire va s’accélérer considérablement car un autre centre de profit lui est associé, l’exploitation minière de Bitcoin.

Bitcoin / USD BTCUSD

39 323,5972 – 3 916,63 $ 9,96%

Volume 122,09 b Variation – 3916,63 $ Ouvert 39323,5972 $ Circulation 18,71 m Plafond du marché 735,89 b

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.