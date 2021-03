Nous sommes en 1990, et la ville est en feu ce soir, une aventure de puzzle narrative

Honnêtement, nous aimons assez l’intro de Fire Tonight qui se trouve sur la page Steam, alors commençons par ça:

Maya et Devin sont séparés dans une ville en feu, en 1990, avant les téléphones portables ou Internet. Ils sont seuls et s’interrogent sur les choix qui les ont amenés ici, comment ils se sont rencontrés et ce que l’avenir pourrait leur réserver.

Frais! Nous nous souvenons vaguement de Time Before Mobile Phones – nous nous rappelons beaucoup de soucis que nos parents soient morts et que nos parents s’inquiètent que nous soyons morts si nous ne nous présentions pas à l’heure pour le ramassage après l’école – donc cela semble assez amusant d’avoir à naviguer à nouveau dans ce monde.

Fire Tonight est l’un des très rares jeux auxquels nous pouvons penser et qui sont basés sur des chansons – en fait, le seul autre que nous pouvons évoquer est, bien sûr, que la série Mario est basée sur cette chanson de The Police. Vous savez, celui qui dit: « Maaaario. Vous n’êtes pas obligé de mettre ce chapeau rouge. Frappez ces blocs pour de l’argent … » et ainsi de suite.

Fire Tonight est le nom d’une chanson de 1990 du groupe Information Society, et avec des paroles comme « Eh bien, je me souviens de ce que vous avez dit au téléphone / Que vous ne vous sentiez pas comme si c’était sûr de rester seul », cela sert d’inspiration derrière le match.

Maya courra, patinera, s’entraînera et fera du parkour à travers la ville pour se rendre à Devin, et Devin, en attendant, se souviendra de leur temps ensemble en regardant à travers des souvenirs de leur relation dans son appartement.

Le jeu arrivera sur Switch au cours du deuxième trimestre (avant juillet), ce qui nous laisse suffisamment de temps pour jouer sur la chanson d’inspiration pendant que nous attendons. Pop synthé des années 90! OUAIS!