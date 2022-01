Nous sommes en 2022 et le Surface Duo n’a toujours pas Android 11

Nous sommes officiellement en 2022. Vous savez ce que cela signifie ? C’est vrai : cela signifie que Microsoft n’a pas atteint son objectif déclaré d’apporter Android 11 au Surface Duo d’ici la fin de 2021.

Les lecteurs attentifs se souviendront peut-être que Microsoft a déclaré ce qui suit en septembre dernier : « Nous restons déterminés à fournir des mises à jour de Surface Duo, et nous travaillons pour apporter Android 11 aux clients existants avant la fin de cette année. » D’accord, la société ne promettait donc pas exactement Android 11 d’ici la fin de 2021 – mais c’était l’intention fortement implicite, et cela a probablement donné beaucoup d’espoir à certains utilisateurs de Surface Duo.

« Nous nous efforçons de proposer Android 11 aux clients existants avant la fin de cette année. »

Comme Windows Central l’a signalé pour la première fois, les appareils Duo n’ont toujours pas reçu Android 11. Bien que cela puisse être décevant pour les propriétaires de ces appareils, ce n’est pas non plus sans précédent. Les problèmes de mise à jour sont comparables à ceux d’Android – tous les types de fabricants ne parviennent pas à les sortir en temps voulu. « L’histoire des mises à niveau est la même aujourd’hui qu’il y a dix ans : les appareils Google propriétaires sont mis à jour rapidement, tout le reste prend des mois ou n’est pas du tout mis à jour », a résumé Dieter Bohn, rédacteur en chef de Verge, dans une newsletter de 2019.

Microsoft doit également faire fonctionner Android avec des commandes et des fonctionnalités supplémentaires afin de s’adapter aux deux écrans du Duo – Android, en tant que système d’exploitation, est « terriblement mal préparé pour des appareils comme le Surface Duo », a noté Bohn dans son examen de l’appareil. On pourrait s’attendre à ce qu’un tel produit prenne un peu de temps à se déployer. Pourtant, les utilisateurs de Duo n’ont pas reçu d’améliorations logicielles majeures depuis le lancement de l’appareil il y a 15 mois – et c’est une longue attente.

Microsoft n’a pas encore répondu à une demande de commentaire, et Windows Central prétend avoir obtenu un « pas de commentaire inutile » en réponse à leur demande. Heureusement, Windows Central a entendu de sources que « la mise à jour Android 11 pour Surface Duo est en fait terminée et devrait commencer à être déployée une fois la mise à jour certifiée par Google et AT&T ».