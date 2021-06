Nous sommes en danger incroyable .

La conversation quotidienne / YouTube

J’ai lentement parcouru deux livres au cours de l’année écoulée. Mes progrès ont été lents car je trouve les deux lectures très denses à l’ère de Twitter, et incroyablement déprimantes et alarmantes lorsque je réfléchis aux événements actuels. Les livres sont Les origines du totalitarisme de Hannah Arendt et Le fascisme : un avertissement de Madeleine Albright.

J’ai également lu sur Twitter des écrivains qui sonnent de plus en plus l’alarme sur la montée du fascisme aux États-Unis, en particulier au cours des quatre dernières années. Vous avez probablement déjà lu l’observation de David Frum selon laquelle « Si les conservateurs sont convaincus qu’ils ne peuvent pas gagner démocratiquement, ils n’abandonneront pas le conservatisme. Ils rejetteront la démocratie.

L’assaut du Parti républicain contre notre démocratie s’accélère. L’ère Trump a vu le Big Lie être armé contre la vérité et les faits. Au moins 14 États, tous contrôlés par les républicains, ont promulgué des lois cette année pour restreindre le vote et les élections. Les républicains intensifient maintenant la guerre des cultures afin de façonner et de contrôler ce que les gens pensent et croient, ce qui rend un État totalitaire de plus en plus probable. Les démocrates, en particulier ceux qui dirigent les institutions de notre nation, ne réagissent pas avec suffisamment de vitesse ou de force pour contrer l’élan qui se crée contre notre république et leur faible majorité au Sénat est tellement fracturée et paralysée par l’argent et l’âge qu’elle peut s’unir pour consolider démocratie, même pour le prochain cycle électoral fédéral. Le ministère de la Justice est distrait, occupé à défendre Trump et ses entreprises.

Le système judiciaire fédéral est déjà gravement corrompu et politisé par le sénateur Mitch McConnell et ses alliés républicains. Pendant ce temps, le juge Stephen Breyer est occupé à réprimander les démocrates qui nous accusent de politiser la Cour suprême en lui demandant de prendre sa retraite cette année. Oui, les institutions de notre nation semblent peu probables ou peu disposées à sauver notre démocratie.

Cette menace croissante pour notre démocratie est la toile de fond de la série de tweets suivante de l’écrivain Jared Yates Sexton. Il tweete :

Je ne peux insister assez sur ce point. Ce que nous regardons n’est pas anodin et ce n’est même pas caché à distance. La droite est un mouvement fasciste qui se développe et s’accélère. Nous continuons d’essayer de vous le dire. L’écriture est sur le mur et c’est très, très clair.

Honnêtement, je ne sais pas comment insister assez là-dessus. L’assaut du GOP contre l’éducation et l’histoire est une attaque fasciste basée sur l’idéologie nazie et est obsédé par le pouvoir, le contrôle et la protection de la suprématie blanche meurtrière. Nous courons un danger incroyable. 1/https://t.co/QVApwWSEEB – Jared Yates Sexton (@JYSexton) 11 juin 2021

2) Hier, en tant que mesure politique, l’État de Floride, poussé par le GOP, a interdit l’enseignement de la « théorie critique de la race », ou l’enquête sur les systèmes de pouvoir, de racisme et d’oppression. Ce n’est pas anodin. C’est une relecture littérale du totalitarisme nazi. 3) Sous tout cela se trouve le concept de « marxisme culturel », ou l’idée qu’il existe une conspiration secrète des communistes, des juifs et des traîtres libéraux, pour détruire la culture du pays et renverser les systèmes de pouvoir. Il est paranoïaque, fasciste et peut être meurtrier. 4) Hitler a créé sa base de pouvoir sur cette théorie du complot et l’a présentée comme une menace existentielle pour les Allemands. Le « poison » du marxisme culturel, affirmait-il, poussait les gens à remettre en question l’État et les préparait à une révolution. Cela nécessitait des mesures extrêmes. X Pour renforcer le contrôle, les nazis ont interdit l’art dégénéré, affirmant qu’il faisait partie d’un complot contre les Allemands, et l’ont plutôt remplacé par une culture qui réaffirmait leur identité et leur but. C’était censé être patriotique. Il contrôlait et se radicalisait. 6/ pic.twitter.com/0RW4Gni8Cd – Jared Yates Sexton (@JYSexton) 11 juin 2021 7) Il en a résulté un culte de la personnalité et une dévotion suicidaire envers l’État et Hitler. Toutes les opinions dissidentes étaient interdites et la culture s’est dévorée, créant une folie qui a rendu possible le fascisme, le bellicisme et le génocide. 8) Une partie principale du plan totalitaire nazi impliquait la prise de contrôle de l’éducation, prétendant qu’elle « endoctrinait » les étudiants, ils l’ont repris en totalité et, comme on pouvait s’y attendre, en ont fait un moteur agressif d’endoctrinement réel. Ils ont capturé des générations de citoyens. 9) Les informations et l’histoire réelles ont été prises auprès des étudiants et remplacées par la propagande et le culte religieux de l’État et d’Hitler. Cette prise de contrôle était méticuleuse, agressive et l’une des principales raisons pour lesquelles le fascisme a pu prendre pied et prendre son pouvoir. X La peur du «marxisme culturel» en Amérique, la même théorie du complot qui a rendu le nazisme possible, s’est propagée à travers les États-Unis, créant des massacres raciaux, des lynchages et une oppression générale qui ont blessé les personnes de couleur, les femmes, les LGBTQ, ainsi que les syndicats et les gauchistes. . 11/ pic.twitter.com/L4dMAxwdLk – Jared Yates Sexton (@JYSexton) 11 juin 2021 12) L’incident que plus de gens connaissent est le deuxième Red Scare, ou McCarthyism, qui était un mouvement proto-Qanon qui a pris le contrôle du GOP et a permis à la droite de détruire la coalition New Deal de FDR en diffusant des théories du complot et de la paranoïa. 13) Le deuxième Red Scare a pu créer une oppression silencieuse avec l’Amérique où les citoyens avaient tellement peur d’être repérés comme traîtres ou faisant partie de la conspiration communiste qu’ils devaient souvent cacher qui ils étaient et ce qu’ils croyaient. C’était du totalitarisme doux. 14) Bien sûr, le mouvement des droits civiques a créé une crise en Amérique qui a révélé ce qui se cachait derrière le totalitarisme doux. Encore une fois, alors que la suprématie blanche était contestée, la paranoïa, la violence et l’oppression ont été forcées de relever la tête et d’exposer le fascisme sous-jacent. X Les dirigeants du Sud et les suprémacistes blancs étaient assez ouverts pendant les droits civiques dans leur conviction que les Noirs américains étaient manipulés par la Russie et que tout cela n’était qu’un complot communiste géant. Même la question de la suprématie blanche était considérée comme une trahison. 16/ pic.twitter.com/vaATVX5viM – Jared Yates Sexton (@JYSexton) 11 juin 2021 17) La violence contre les manifestants des droits civiques était considérée comme de l’autodéfense, l’Amérique se défendant contre l’infiltration communiste et un complot insidieux, encore une fois par des Juifs, des communistes, des traîtres de gauche et des personnes de couleur manipulées pour se joindre. 18) Si cela vous semble familier, cela devrait être le cas. Black Lives Matter a été traité comme une conspiration, un mouvement fabriqué qui était dirigé par des forces obscures et qui se concentrait finalement sur la destruction des fondations de l’Amérique, créant la méfiance et menant finalement à la fin des États-Unis. 19) Ce que nous vivons EN CE MOMENT, c’est la même théorie du complot judéo-bolchevique qui animait les nazis et les fascistes. C’est une version différente, une mise à jour, mais c’est la force animatrice du GOP et de la Droite. Il fonctionne exactement de la même manière et exige une action. 20) L’accent est maintenant mis sur George Soros et d’autres « maîtres de marionnettes juifs ». C’est finalement ce qui est au cœur du mouvement anti-CRT, anti-« éveillé ». C’est une théorie du complot fasciste et antisémétique destinée à provoquer la violence et l’oppression. 21) En s’emparant du système éducatif, la droite entend réaffirmer avec force la suprématie blanche comme bienveillance, ou l’idée que les Blancs ont exploité et assassiné des personnes de couleur par bonnes intentions et dans la poursuite du progrès. 22) Et, c’est encore un autre front dans la guerre du GOP pour démanteler les institutions démocratiques étant donné qu’elles sont historiquement impopulaires et que la suprématie blanche et l’exploitation hypercapitaliste sont en crise et en danger d’être renversées. Mais ne vous y trompez pas. Il ne s’agit pas de CRT. 23) Il s’agit de bloquer l’information, d’instituer une éducation « patriotique », suprémaciste blanche qui garantit que les gens ne comprennent pas les systèmes de pouvoir et de promouvoir l’autodestruction militariste au sein de la population. X Encore une fois, je ne saurais trop insister sur ce point. C’est un moment incroyablement dangereux, et les gens doivent le reconnaître immédiatement. Le nier et prétendre que cela se résoudra lui-même ne fera que donner à ces personnes la possibilité de grandir et de se propager. Il s’agit d’un incendie à cinq alarmes. Rage. 25/25 – Jared Yates Sexton (@JYSexton) 11 juin 2021

La théorie critique de la race n’est pas enseignée dans les écoles publiques, c’est un discours de niveau collégial. Mais, les républicains l’utilisent pour défendre leur base suprémaciste blanche et saper notre démocratie.

L’attaque des républicains contre la démocratie est sur tous les fronts : l’éducation, la culture, les tribunaux, les élections et les institutions. Ils inondent la zone, ce qui rend difficile de suivre sa portée, sans parler de défendre ou de contre-attaquer.

Les élections de 2020 ont été un coup de frein, une pause pour permettre à la nation de reprendre son souffle collectif et de décider si nous voulons vraiment devenir un État totalement fasciste. Chaque jour, nous apprenons à quel point nous étions dangereusement proches.

Hier, la nouvelle a été annoncée que le ministère de la Justice a secrètement assigné à comparaître les dossiers de deux démocrates au comité du renseignement de la Chambre. “Le département a recherché des données sur deux législateurs de Californie qui étaient d’éminents critiques de … Donald Trump – le représentant Adam B. Schiff, alors le démocrate de classement du panel et maintenant son président, et le représentant Eric Swalwell.”

En réponse, le représentant Swalwell a déclaré en partie : « C’est une période fragile pour notre démocratie. » En effet, ça l’est.

