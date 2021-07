“Nous sommes en finale pour la gagner”

10/07/2021 à 21:13 CEST

Gareth Southgate, sélectionneur de l’Angleterre, a souligné le désir que ses joueurs ont de disputer la finale de l’Eurocup contre l’Italie et a souligné que s’ils sont arrivés jusqu’ici c’est pour la gagner..

“Nous sommes en finale et nous sommes ici pour la gagner. Je suis heureux de la façon dont nous avons représenté les gens et de l’héritage qu’il y a eu, mais maintenant l’important est de ramener le titre à la maison demain“, a déclaré Southgate en conférence de presse.

L’entraîneur, qui a qualifié l’Angleterre pour sa première finale de Championnat d’Europe, a reçu une lettre de la reine Elizabeth II le remerciant pour le tournoi et lui souhaitant bonne chance.

“C’était super de recevoir une lettre de la reine et du premier ministre, adressée à toute l’équipe. Nous avons également eu un très bon au revoir en quittant St George’s Park. Tous les voisins sont sortis et ils ont pu faire la queue pour nous dire au revoir , alors vous faites une idée de ce que cela signifie. “

A propos de la réunion elle-même, Southgate a déclaré qu’ils le préparaient comme s’il s’agissait d’un de plus.

“Nous allons nous préparer comme pour un match normal. Les joueurs sont prêts et ils savent ce que c’est de jouer ces matchs. Ils ont hâte”, a déclaré Southgate, qui a également évoqué son rival, l’Italie.

“Lorsque vous entraînez une équipe, vous voyez tout et c’est à ce moment-là que vous décidez quelle est l’information la plus importante pour les joueurs, afin de ne pas les surcharger. Les Italiens sont des joueurs fantastiques, ils ont un très bon plan tactique, un entraîneur expérimenté et ils sont sur une lancée. Nous avons nos atouts. Nous devons essayer de jouer notre football, comme nous l’avons fait jusqu’à présent, et demain pareil.”

En outre, Southgate a également parlé de ses fans sifflant l’hymne des rivaux à Wembley et de ce que la chanson “Three Lions”, du célèbre “It’s Coming Home” signifie pour le pays et pour l’équipe.

“Lorsque nous jouons à l’extérieur et que l’hymne est sifflé, nous sommes encore plus motivés, donc je ne pense pas que cela aide. Nous devons le respecter“.

“Je n’ai pas écouté ‘It’s Coming Home’ pendant quinze ans parce que c’était si douloureux pour moi. Mais je ne pense pas que ce soit arrogant, les paroles se moquent de nous-mêmes.”