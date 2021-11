02/11/2021 à 19:26 CET

Quelques heures avant d’affronter le RB Leipzig, dans ce qui sera l’un des matchs les plus importants du match européen mercredi prochain, 3 novembre, Mauricio Pochettino a analysé la situation de l’équipe parisienne. L’entraîneur argentin du PSG, qui il ne pourra pas compter sur Messi en raison d’une blessure pour le choc, a déclaré que le Paris Saint-Germain C’est une équipe en pleine construction après avoir été interrogé, lors de la conférence de presse d’avant-match, sur le projet de l’équipe.

Dans ce sens, Pochettino a déclaré : « Nous avons les idées et le projet, nous savons les mettre en pratique, mais nous sommes en train de constituer une équipe. Ce processus passe par différentes étapes. Je n’expliquerai pas comment constituer une équipe, mais nous travaillons en priorisant les domaines les plus importants du moment. Les choses sont claires, l’identité, la philosophie… mais ensuite on dépend d’autres facteurs. »

La situation de Messi et de son équipe

A propos de l’évolution de Messi, qui souffre d’une blessure qui l’obligera à rater les prochains affrontements de l’équipe de France, l’entraîneur argentin a précisé que « nous espérons que l’évolution est bonne de le revoir au plus vite avec le groupe. « Cependant, il ne voulait pas se concentrer uniquement sur la figure du joueur argentin et il voulait mettre en avant ses joueurs : »Tous nos joueurs sont importants« .

Les hommes de main de Pochettino

Interrogé par ses hommes de confiance, Pochettino n’a pas voulu « se mouiller »: « Nous faisons confiance à tout le monde. Chaque joueur a son rôle respectif dans l’équipe et chacun doit se sentir important pour donner le meilleur de lui-même. Un entraîneur fait toujours confiance à son capitaine et à des joueurs expérimentés. Nous avons également de bonnes relations avec les jeunes. Aujourd’hui les exigences d’un coach dans la gestion d’un groupe sont plus importantes que par le passé, l’autogestion est plus difficile ».

Le choc contre le RB Leipzig

Concernant l’analyse du match contre le RB Leipzig, Pochettino Il a assuré que « chaque match a ses particularités et ses complications. En tant qu’entraîneur, nous devons toujours améliorer l’équipe et nous sommes dans cette phase. Je suis content du résultat du match aller mais nous savons que demain sera un autre match difficileLeipzig est une équipe physique, avec de bons joueurs qui ne nous faciliteront pas la tâche. Nous avons la responsabilité d’aller vers la victoire« .

Le système de jeu de Pochettino

Enfin, par rapport au système que l’entraîneur du PSG utilisera finalement pendant le reste de la saison, Pochettino, qui vient d’utiliser un système à trois centraux lors du dernier match contre Lille, a déclaré que «les systèmes ne sont pas des points de départ, je préfère parler du bonheur, de la compréhension du jeu. Tout cela prend du temps à payer. Nous espérons le gérer au plus vite. Jouer avec 3 défenseurs est toujours une option. Le système dépend de la taille de l’équipe sur le terrain« .