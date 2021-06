Nous sommes entrés dans le One World Trade Center, le plus haut gratte-ciel de l’hémisphère occidental (vidéo) | Vie

Les Twin Towers ne sont qu’un souvenir triste et douloureux. A sa place se dresse le One World Trade Center, le plus haut gratte-ciel de l’hémisphère occidental. Nous sommes allés à l’intérieur.

Nous ne nous souviendrons pas de ce qui s’est passé le 11 septembre, car tout le monde connaît l’histoire. Les tours jumelles disparurent, et à leur place s’éleva ce qu’on appelait le Tour de la Liberté.

Finalement, les autorités décidèrent de lui donner un nom moins politique et l’appelèrent One World Trade Center, le plus haut gratte-ciel de l’hémisphère occidental et le septième plus haut du monde, avec une hauteur de 541 mètres. Le chiffre n’est pas accidentel : il équivaut à 1776 pieds, l’année de la déclaration d’indépendance des États-Unis (4 juillet 1776).

Sa construction a commencé en 2006 et s’est terminée le 3 novembre 2014. Depuis lors, il est devenu un centre touristique et commercial, avec des attractions spectaculaires telles que les ascenseurs à réalité augmentée, ou le Sky Portal. Vous pouvez profiter d’une visite de son intérieur dans cette vidéo :

La zone touristique du bâtiment s’appelle Un Observatoire Mondial. Les visiteurs paient 43 $ pour une visite standard (37 $ pour les enfants, les meilleurs 5 ans gratuits), bien qu’il existe des packs qui incluent également une visite de la Statue de la Liberté.

L’accès se fait par le rez-de-chaussée, ce qui semble évident, mais ce qui est intéressant c’est que l’on peut descendre à l’intérieur de la terre et marcher sur les fondations de l’immense tour, à l’intérieur.

Une visite guidée parsemée d’écrans de toutes formes et de toutes tailles, montre aux visiteurs comment le bâtiment a été construit, racontée par les maçons et les architectes eux-mêmes. Son design est l’oeuvre de David Childs, qui a également construit d’autres gratte-ciel célèbres tels que Burj Kalifa, le plus haut bâtiment de l’histoire (828 mètres).

Pour monter à l’observatoire, il faut prendre un spectaculaire ascenseur avec réalité augmentée. Au fur et à mesure que vous montez, vous voyez des images de l’évolution de New York, au cours du siècle dernier.

Déjà au sommet, il y a des attractions spectaculaires, telles que le théâtre de l’éternité, un écran gigantesque de plusieurs dizaines de mètres de long, qui, une fois relevé, dévoile les vues incommensurables de New York, à plus de 500 mètres de haut. L’horizon est à près de 100 kilomètres.

Un autre endroit très visité est le Portail céleste, un sol en verre avec réalité augmentée qui permet de regarder le vide à des centaines de mètres de haut.

Et bien sûr, les incontournables restaurants et boutiques de souvenirs ne manquent pas.

le Un centre de commerce mondial C’est déjà devenu un incontournable, si vous allez à New York.