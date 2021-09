“Nous sommes et pouvons être une équipe compétitive”

in

Le gardien de but Juan Carlos Martin ils ont encaissé six buts lors des trois défaites consécutives que Gérone a accumulées, mais ils ne sont pas obsédés par les chiffres. Il est encore tôt. “Il faut être conscient de l’importance d’être un bloc solide et régulier. Nous ne pouvons pas baisser la garde », a-t-il déclaré.

Juan Carlos a expliqué que Míchel, qui a été sanctionné de deux matchs pour expulsion de Malaga, “insiste beaucoup pour voyager ensemble”: “Nous défendons tous et nous attaquons tous, nous devons être unis.”

Le gardien de but a reconnu que l’équipe est « dégoûtée & rdquor ; pour la mauvaise séquence qui coquine mais demande “patience & rdquor;. “Ce n’est pas une excuse, mais tout prend un processus et nous faisons des pas en avant. Nous sommes et pouvons être une équipe très compétitive & rdquor;, a-t-il déclaré.

Ce samedi sera le moment de le montrer aux fans coïncidant avec la visite de Valladolid, « Un aspirant clair & rdquor;.