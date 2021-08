02/08/2021 à 10h29 CEST

Marco Asensio, attaquant de l’équipe olympique espagnole de football, a assuré lors des précédentes demi-finales contre le Japon qu’ils sont « devant une opportunité historique & rdquor; atteindre la finale de certains Jeux 21 ans après le dernier, dans lequel l’Espagne a perdu contre le Cameroun aux tirs au but.

“Je me sens très bien. Nous avons tous grandi individuellement et collectivement dès le premier instant. On est bien mieux physiquement et avec de meilleures sensations que le premier match amical. Nous sommes face à une opportunité historique pour nous et nous y faisons face avec beaucoup d’enthousiasme & rdquor;, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Un Marco Asensio qui a commenté sa colère après avoir été changé à la 67e minute lors du match contre la Côte d’Ivoire : « A ce moment-là je me sentais bien, je pense que je sentais la victoire de l’intérieur et que notre but allait venir. Mais il a pris la décision de me changer et d’encourager de l’extérieur de l’équipe. Je pense que nous nous sommes tous améliorés, sans doute moi aussi. Heureux d’être ici et de vivre cette expérience et dans l’attente de la demi-finale & rdquor;, révélé.

Malgré cela, il a valorisé positivement l’expérience de vivre les Jeux Olympiques. « Bien sûr que je l’apprécie. Sur le plan humain on a fait un super ananas où l’équipe l’emporte sur tout et ça se fait remarquer. S’il n’en était pas ainsi, supporter ce que nous avons enduré durant ce mois aurait été difficile. Nous sommes là où nous voulions et demain nous avons un très beau défi qui nous attend & rdquor;, a-t-il expliqué.

Enfin, Asensio a évoqué la confrontation de demain mardi contre un joueur qui connaît très bien le Real Madrid, car il est Takefusa Kubo : « C’est un grand joueur et il fait un très bon tournoi, aussi l’équipe japonaise ; une équipe très dynamique et souriante. C’est un joueur très important et ensemble nous essaierons de le faire apparaître le moins possible & rdquor;, a-t-il conclu.