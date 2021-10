Nous sommes fatigués de tant de minutes de silence à cause des pilotes morts “

10/01/2021 à 19:08 CEST

Le Grand Prix moto des Amériques, qui se déroule sur l’asphalte magnifique mais très, très, bosselé et cassé d’Austin, Texas (USA), a commencé avec beaucoup de douleur, avec une douleur énorme, parce que c’était la première fois que la centaine de coureurs ou plus qui habitent le paddock du championnat ont été réunis après la mort de la doyenne espagnole Berta Viñales, âgée de 15 ans, décédée dans un accident il y a à peine six jours sur le circuit de Jerez. La dureté du fait força son cousin, Maverick Viñales, le nouveau pilote Aprilia MotoGP à renoncer à courir à Austin car il n’était pas mentalement prêt à courir à 350 km/h. et concourir au plus haut niveau. Aprilia et tous ses coéquipiers MotoGP ont soutenu sa décision.

LE SOUTIEN D’APRILIA

«Il est évident que tous, tous, soutiennent Maverick (Viñales), car cette équipe est une famille et nous comprenons qu’elle passe un très mauvais moment & rdquor;L’ingénieur italien Massimo Rivola, PDG d’Aprilia Racing, a déclaré à DAZN aujourd’hui. “Nous n’avons jamais, jamais, douté que nous serions à ses côtés, de la même manière que nous l’aurions soutenu s’il avait décidé que son esprit était prêt à courir, mais il est clair que la mort de son cousin a lui a laissé des séquelles et il ne devrait pas monter sur le vélo pour concourir. En MotoGP on roule à 350 km/h. et vous devez avoir la tête propre pour pouvoir contrôler votre moto. Nous vous attendrons le temps qu’il faudra & rdquor ;.

Du très champion Marc Márquez (Honda) au champion Joan Mir (Suzuki), en passant par le leader du championnat du monde, Fabio Quartararo (Yamaha) et son adversaire le plus sérieux, l’italien ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati), tous, tous , ont soutenu Viñales et, même, ils ont dit qu’ils auraient fait de même. “Lorsque ces tragédies se produisent et qu’elles font partie de votre famille, collègues, amis, collègues de formation, il est logique que vous soyez très touché et, parfois, vous envisagez même l’avenir”, a déclaré Márquez, qui a ajouté: “J’aurais fait quoi de même que Maverick, bien sûr, je comprends parfaitement & rdquor ;.

Force est de constater que les derniers décès de très jeunes pilotes, comme Hugo Millán (14 ans), Jason Dupasquier (19 ans) ou Dean Berta Viñales (15 ans), ont fait réfléchir les champions d’Austin, qui ont passionnément défendu leur sport, non seulement constatant que, dès leur plus jeune âge, ils connaissent déjà le risque auquel ils sont confrontés, mais louant plutôt le travail de la fédération, des organisateurs, des circuits et des pilotes pour réduire au maximum les accidents.

« Il faut partir du principe que nous courons un risque élevé, oui, mais aussi que parfois, par exemple dans les courses de championnat promotionnel, peut-être que la grille est trop nombreuse & rdquor;, continua en expliquant MM93. « Il y a 20 ans, rien de tout cela ne se passait, car il y a 20 ans, il n’y avait pas la passion qu’il y a maintenant pour les motos et nous trouvons beaucoup de championnats, beaucoup de pilotes et beaucoup de courses et, logiquement, le nombre de les accidents augmentent & rdquor ;.

Bien sûr, tant Márquez que Bagnaia et Quartararo, authentiques protagonistes de cette Coupe du monde, ont reconnu, à l’unisson, que « tout, tout, s’est beaucoup amélioré et tout, tout, a évolué pour nous protéger de plus en plus, des circuits , aux défenses et à l’assistance médicale, y compris les motos, les combinaisons, les airbags et les casques. Mais le risque est toujours là, on ne peut pas l’oublier & rdquor ;.

TROP DE DOULEUR

“Le sport est un sport et le nôtre est dur et brutal, oui, mais cela fait partie de sa beauté”, a souligné l’Australien Jack Miller (Ducati) à Damià Aguilar, de Catalunya Radio. «C’est un sport risqué et dangereux et ces accidents arrivent. Nous devons franchir une nouvelle étape en matière de sécurité. Je pense parler au nom de tout le monde quand je dis que j’en ai marre d’assister à des minutes de silence pour la mort de jeunes pilotes. Aleix Espargaró (Aprilia) propose d’augmenter l’âge des coureurs pour pouvoir participer à certains championnats. Ou mettre en œuvre l’airbag obligatoire dans l’ensemble. « Cela retarde également l’arrivée des plus jeunes sur les grands circuits, leur permettant de continuer à rivaliser avec leurs mini-motos sur les pistes de karting & rdquor ;.

L’ensemble du paddock d’Austin a rendu hommage à Dean Berta Viñales hier et, comme on peut le voir sur l’image en tête de cette information, Pol Espargaró et Xavi Vierge ont montré une banderole à la mémoire du cousin de Maverick. De même, tous les habitants du « paddock » ont observé une minute de silence sur la ligne d’arrivée à Austin.