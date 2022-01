« Nous sommes heureux de bien continuer et d’améliorer

01/03/2022 à 20:16 CET

La española Laia Sanz (Mini X-Raid) declaró este lunes, al término de la segunda etapa, que junto a su copiloto, el italiano Maurizio Gerini, están « contentos de seguir bien y de ir mejorando » en el rally Dakar, disputado en Arabie Saoudite.

« D’un côté nous sommes satisfaits de la rythmiqueEn revanche, un goût aigre-doux car une roue a explosé au kilomètre 40 et nous avons également eu des problèmes avec le vérin hydraulique », a expliqué Laia Sanz, qui a indiqué avoir eu « très peur » tout au long de l’étape au cas où un autre problème mécanique surviendrait dans leur voiture. .

Le coureur catalan s’est montré optimiste et avec un objectif clair pour la troisième étape de ce mardi : « Nous avons eu un peu de prudence et un bon rythme dans les dunes. Voyons si demain nous pouvons être en bonne position pour pouvoir partir sur Jeudi devant les camions, puisque le rythme nous conditionne beaucoup et nous perdons beaucoup de temps »

Le membre de l’équipe Mini a terminé cette deuxième étape en position numéro 34, 46 minutes et 41 secondes derrière le vainqueur, le Français Sébatien Loeb, de l’équipe Bahrain Raid Xtreme. Au classement général, Sanz est 28e, à deux heures et cinq minutes du leader, le qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota).