“Nous sommes heureux et plusieurs fois c’est plus important que le physique”

01.08.2021 à 13:33 CEST

Mikel Oyarzabal, attaquant de l’équipe olympique espagnole de football, a avoué que ce dimanche est « une dure journée & rdquor; sur l’aspect physique après l’effort jusqu’aux prolongations lors de la victoire en quarts de finale contre la Côte d’Ivoire (5-2), mais que l’équipe est « contente & rdquor; et « avec désir & rdquor ;, qui » est souvent plus important & rdquor ;.

“L’équipe, bien sûr, aujourd’hui est une journée difficile. Nous sommes heureux, mais fatigués de tous les efforts d’hier ; un excellent travail a été fait et grâce à cela, nous avons lancé le jeu. On y croyait même quand les choses étaient compliquées, mais l’équipe est heureuse, impatiente, et c’est bien plus important que le physique & rdquor;, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

“La vérité est que, comme vous le dites, la dernière ligne droite de la saison depuis la finale de la Copa del Rey, la fatigue était perceptible, mais je me sens bien maintenant dans ces jeux olympiques. Physiquement j’arrive bien, avec des jours meilleurs et pires. De plus, les jours entre l’Eurocup et les JO m’ont fait du bien pour me déconnecter mentalement, ce qui est souvent ce dont on a besoin & rdquor ;, a-t-il développé sur son cas particulier.

UNE Oyarzabal qu’il a joué un faux ‘9’ lors des quatre matchs qui vont aux Jeux Olympiques et qu’il pourrait changer de position pour les demi-finales mardi contre le Japon (13h00 CET) après le triplé marqué par Rafa mir.

« C’est à mon tour de jouer à 9 ans, mais tout le monde est important et nous l’avons montré. Jouer qui joue donne le niveau et la taille. Tellement de Rafa comme j’ai des caractéristiques différentes, il aura ses meilleures et ses pires choses, mais nous sommes tous là pour aider & rdquor;, a-t-il déclaré à ..

« Je suis là pour tout ce que l’entraîneur me demande. À ce stade, nous sommes prêts à tout. Ce n’est pas le poste dans lequel j’ai joué le plus de matchs, mais je l’ai déjà fait au Real et en Europe des moins de 21 ans ou avec l’absolu & rdquor;, a-t-il ajouté.

Le footballeur de la Real Sociedad est l’auteur du 3-2 qui a donné l’avantage à l’Espagne en prolongation. Il l’a fait depuis le point de penalty, poste dont il est un spécialiste : « J’étais calme parce que je savais ce que j’allais faire. À l’entraînement, en particulier avant le match, c’est quelque chose sur lequel nous travaillons. Ensuite, il se peut que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, mais après l’avoir entraîné et avoir une idée claire de ce qu’il allait faire, j’avais la certitude que ça allait bien se passer & rdquor ;.

Oyarzabal Il a aussi expliqué sa méthode : « Normalement tu essaies de prendre une routine, toujours mettre le ballon de la même manière, toujours prendre le même run pour entrer dans ta bulle à ce moment-là. Une fois que vous prenez la course, essayez normalement d’attendre que le gardien de but voie ce qu’il décide & rdquor;, a-t-il expliqué.

“Bien qu’à d’autres moments, accélérez un peu la course pour que le gardien ne sache pas ce que vous allez faire. Peut-être qu’après-demain je penserai autrement, alors surtout ayez confiance en ce que je vais faire & rdquor;, a-t-il complété.