« Nous sommes ici »: rattraper le drag kid Temecula de Shangela

Cette histoire contient des spoilers pour l’épisode 2 de la saison 2 de « We’re Here » de HBO.

Andrei Manila ne connaissait pas « We’re Here » lorsqu’il a été approché pour la première fois au sujet de l’émission.

Mais après avoir regardé des épisodes de la première saison de la série HBO drag makeover – où les artistes de drag Shangela, Eureka O’Hara et Bob the Drag Queen voyagent à travers une petite ville d’Amérique pour organiser des spectacles de dragsters d’une seule nuit avec les résidents qu’ils ont encadrés. — Manille savait qu’il devait être dans la série.

« J’ai adoré le message et la mission que l’émission avait [and] Je savais que je devais faire connaître mon histoire », a déclaré Manille, 23 ans, lors d’une récente conversation téléphonique, « pour avoir une représentation pour des gens comme moi ».

« Nous sommes ici » canalise le pouvoir transformateur de la traînée pour aider à faire la lumière sur les histoires des personnes LGBTQ confrontées à des difficultés ou des incertitudes en raison de leur identité, ainsi que des alliés qui souhaitent trouver des moyens de comprendre et de soutenir leurs proches queer. . Manille et son histoire sont parmi les trois mises en lumière dans le deuxième épisode de la saison 2 de « We’re Here » à Temecula, en Californie, diffusé lundi.

Comme Manille aborde dans l’épisode, il était un étudiant à temps plein vivant seul dans le centre-ville de San Diego lorsque la pandémie de COVID-19 l’a forcé à rentrer chez lui avec sa famille. Bien qu’il soit un Américain philippin gai et fier, il a du mal à être de retour à la maison où ses parents – en particulier sa mère – ne l’acceptent pas pour ce qu’il est.

Shangela, à gauche, et Andrei Manila dans « Nous sommes ici ».

(Jake Giles Netter / HBO)

« Je sais que plus je parle et je partage mon histoire, mon processus de coming-out, cela aide d’autres personnes qui sont dans une situation similaire à la mienne à se rendre compte que, hé, je ne suis pas le seul à vivre cela », a déclaré Manille. « Même si je suis complètement out, il n’y a toujours pas d’acceptation à 100% dans ma vie. Et même si je vis ma vie comme je le veux, [for] tout le monde autour de moi, ce n’est peut-être pas pareil.

Manille attendait également avec impatience la perspective de rencontrer Shangela, l’alun de « RuPaul’s Drag Race » dont la voix a dirigé une mixtape de musique utilisée par l’équipe de cheerleaders de Manille en 2019. Comme mentionné dans l’épisode, le cheerleading était un débouché important pour Manille, alors il est ravi que Shangela soit sa drag mother – son mentor qui l’a d’abord mis en drag.

« [Andrei] rayonne de soleil quand il est dans son état le plus naturel », a déclaré Shangela. « C’est un amour tellement. Tout ce que je pouvais penser était, qui ne serait pas gentil, gentil et affectueux avec ce gamin ? Il est juste, comme, une boule de joie.

Venant elle-même d’une petite ville, Shangela comprend ce que c’est que de « grandir dans un endroit où vous regardez autour de vous et où vous ne voyez pas beaucoup de visibilité ou de représentation pour les personnes queer, en particulier dans votre communauté locale ».

« Même si je ne sais pas [these] villes, je connais l’expérience de me sentir isolé dans les petites villes », a déclaré Shangela. « C’est juste une très bonne opportunité de pouvoir amplifier les voix maintenant. »

Une partie du tirage au sort de faire un épisode à Temecula était pratique, selon le producteur exécutif et réalisateur de «We’re Here» Peter LoGreco. Temecula a offert à l’équipe basée à LA de l’émission la possibilité de travailler sans voyager alors que les choses restaient incertaines en raison de la pandémie de COVID-19.

Mais LoGreco a expliqué qu’ils étaient également intéressés à montrer comment « il y a des endroits en Californie, malgré la réputation de l’État dans son ensemble, qui illustrent bien [the cultural and political] divisions [the show explores], place qu’il y a des attitudes conservatrices qui prévalent qui sont très bruyantes.

« Ce qui nous a vraiment frappé à propos de Temecula, c’est qu’elle n’est pas nécessairement rurale », a déclaré LoGreco. « Il y a un petit côté country, mais c’est un peu plus haut de gamme. C’est une sorte d’exurb ambitieux et a un autre type de conservatisme bien nanti, d’une certaine manière. C’est une destination pour les gens.

Shangela dans « Nous sommes ici ».

(Jessica Perez / HBO)

L’un des objectifs de la saison 2 de « We’re Here », a déclaré LoGreco, est de mettre en évidence l’intersectionnalité à travers les différentes manières dont les gens s’identifient – différents aspects dans lesquels ils pourraient être perçus comme quelqu’un de différent – comme les individus qui viennent de familles immigrées comme Manille ou ceux qui sont neurodivergents.

« Ce n’est pas parce que vous êtes gay, bi ou trans, que vous n’êtes pas toutes ces autres choses », a déclaré LoGreco. « Il y a tous ces différents aspects de l’identité des gens qui influencent qui ils sont et s’influencent les uns les autres. »

Dans un épisode mettant en vedette les mères des autres enfants drag queen, l’absence des parents de Manille est palpable, tout comme son aspiration à l’acceptation de sa mère. Manille a partagé qu’il avait approché ses parents pour voir s’ils seraient prêts à apparaître dans certaines scènes, mais « ils n’étaient pas à l’aise, en particulier ma mère ».

Au moins une partie de l’hésitation peut être attribuée à la pandémie. L’épisode a été filmé en décembre 2020 alors que les cas de COVID augmentaient. Malgré les précautions de sécurité prises par la production, la mère de Manille était naturellement prudente quant à la prise de risques.

« J’aurais aimé qu’elle soit devant la caméra pour moi », a déclaré Manille. « Mais la santé passe avant tout. Je comprends d’où venaient mes parents, d’où venait ma mère, c’est tout à fait compréhensible. Est-ce que je me sentais un peu différent sur le moment ? Ouais, absolument.

« C’était une grande chose qui se passait dans ma vie et je souhaite juste que cela ne bouge pas comme avec COVID et tout », a poursuivi Manille. «Mais s’il y a une lueur d’espoir, c’est que je dois toujours être moi-même. Je n’avais pas besoin d’avoir l’approbation de mes parents pour ça. Je dois faire cette chose incroyable – [have an] expérience incroyable et rencontrer toutes ces personnes incroyables – je ne le regrette pas du tout. Je dois briller tout seul. Et c’est quelque chose que personne ne pourra jamais m’enlever.

Et c’est la réalisation que Shangela voulait vraiment que Manille ait à travers sa performance.

Andrei Manille dans « Nous sommes ici ».

(Jessica Perez / HBO)

« Peu importe qui dans votre vie se présente pour vous, présentez-vous pour vous-même. Montrez-vous et ne vous retenez pas », a déclaré Shangela. « Je pense que les gens vont vraiment retirer [Andrei’s performance] que quoi qu’il arrive, vous vous présentez pour vous-même, et tout le reste est un bonus.

Pourtant, Manille apprécie la manière dont ses parents ont fait partie de l’épisode, comme l’appel téléphonique avec sa mère juste avant sa performance dans laquelle elle lui a dit de « se casser une jambe ». Mais rien n’a beaucoup changé entre lui et sa mère depuis le tournage de l’épisode – les aspects de sa vie qui ont à voir avec son identité queer ne sont toujours pas quelque chose dont ils discutent.

« Je n’ai pas besoin d’avoir l’approbation ou l’acceptation de ma mère », a déclaré Manille. « Ce n’est plus quelque chose que je poursuis. »

Depuis le tournage de l’épisode, Manille a déménagé de la maison de ses parents à Orlando, en Floride, où il poursuit une carrière dans l’industrie du tourisme et de l’hôtellerie. Il aime ça.

« Je peux être moi-même ici et c’est tout ce qui compte », a déclaré Manille. «Je peux m’entourer de gens qui m’aiment pour qui je suis authentiquement, et je peux rendre la même chose. C’est tellement libérateur de ne pas avoir à le faire [feel like] J’ai besoin d’être quelqu’un qui rende mes parents fiers, parce que je suis fier de qui je suis. Et je peux partager cela avec tous ceux avec qui je m’entoure ici.

Bien qu’elle soit une mère drag queen, Shangela essaie de rester en contact avec ses enfants drag queen. Manille a raconté un récent appel téléphonique qui a été si retentissant qu’il l’a fait pleurer.

« Shangela a dit que lorsque vous avez une belle fleur et que vous la mettez dans le mauvais vase, vous la mettez dans le mauvais environnement, elle ne poussera pas », a déclaré Manille. « Lorsque vous placez cette fleur dans le bon environnement, donnez-lui les nutriments appropriés [and] donnez-lui ce dont il a besoin, il s’épanouit en cette belle, belle chose que tout le monde aime. Je peux grandir et devenir qui je deviens et qui je devrais être ici.

Au moment de l’interview, Manille n’avait pas informé ses parents de la date de diffusion de son épisode et ne s’attendait pas à ce que sa mère le voie.

Mais «Je suis ravi de partager cela avec ma famille choisie. C’est ce que j’attends avec impatience.