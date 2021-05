Nous sommes la première société pvt indienne à tester des systèmes de propulsion de fusées multiples: Pawan Kumar Chandana, Skyroot

Nous visons notre premier lancement orbital de Vikram 1 vers la mi-2022. Après le succès, dans quelques années, nous travaillerions à renforcer la capacité de production pour atteindre une cadence de lancement d’un lancement par semaine.

Skyroot Aerospace, une start-up primée au niveau national, construit les premiers lanceurs spatiaux de construction privée en Inde. Elle a finalisé avec succès son financement de série A, avec 11 millions USD. Selon la start-up, il s’agit du plus gros investissement au sein de la scène indienne des startups spatiales après que le gouvernement a annoncé l’ouverture du secteur spatial aux acteurs privés.

Selon la note de la société, la série A de 11 millions USD était dirigée par les fondateurs du groupe Greenko, Anil Chalamalasetty & Mahesh Kolli; et il y a eu la participation d’une autre entité cotée en bourse, Solar Group (un important fournisseur d’espace et de défense); Ancien-Whatsapp CBO Neeraj Arora; l’investisseur existant Mukesh Bansal (fondateur de Myntra & CureFit), Vedanshu Investments, Worldquant Ventures, Graph Ventures, Sutton Capital et autres.

Selon Pawan Kumar Chandana, co-fondateur et PDG de Skyroot, «Nous sommes ravis de travailler avec eux pour faire de Skyroot le numéro un mondial de l’espace.» Ajoutant: «Nous avons signé un accord avec l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO), et nous allons travailler en étroite collaboration pour nos exigences de lancement et de test.

Naga Bharath Daka, co-fondateur et COO de Skyroot, «Cela ajoute plus de carburant à notre programme de fusées. Cela aidera également à achever le développement et les tests de tous les sous-systèmes de notre premier lanceur Vikram-1. »

La société a déjà commencé les réservations pour des lancements qui devraient décoller à partir de la mi-2022. Ils prévoient de lever 40 millions de dollars qui seront utilisés dans leurs futurs programmes au cours des prochaines années.

Pawan Kumar Chandana, co-fondateur et PDG de Skyroot, s’entretient avec Huma Siddiqui et partage plus d’informations sur sa start-up.

Voici des extraits:

Dites-en plus sur votre Start Up.

Fondée par d’anciens scientifiques de l’organisation indienne de recherche spatiale (ISRO), chez Skyroot, nous sommes une start-up primée nationale qui construit l’un des lanceurs spatiaux les plus rentables au monde. En termes simples, nous construisons des fusées pour lancer des charges utiles (satellites pour le moment et les futurs humains également) vers l’espace. Notre mission est de démocratiser l’accès à l’espace en construisant des lanceurs abordables, fiables et réactifs.

Nous sommes une équipe de classe mondiale de plus de 70 ingénieurs de fusées avec une expérience cumulée de plus de 500 ans dans l’industrie des fusées et nous développons activement notre série de lanceurs Vikram depuis deux ans. Nous sommes la première entreprise privée indienne à tester plusieurs systèmes de propulsion de fusées.

Avec l’ouverture du secteur spatial aux acteurs privés par le gouvernement, comment cela vous a-t-il aidé?

Bien que l’ouverture du secteur spatial aux acteurs privés soit une éventualité que nous avions anticipée. L’annonce de l’ISRO qu’il est de son mandat d’aider les acteurs privés avec toutes les installations dont ils ont besoin (lors des tests et du lancement) pour atteindre leurs objectifs a été un énorme stimulant pour nous et a permis d’économiser nos coûts de développement et nos délais. L’utilisation des installations existantes à l’ISRO maintiendra notre objectif principal de développement de produits et permettra d’économiser des tonnes d’argent sur la reconstruction d’infrastructures similaires.

Nous avons signé avec l’ISRO pour pouvoir échanger les informations nécessaires pour pouvoir utiliser leurs installations de test et de lancement à l’avenir. L’ISRO a été très utile tout au long de notre voyage.

Quels lancements avez-vous prévu?

Nous visons notre premier lancement orbital de Vikram 1 vers la mi-2022. Après le succès, dans quelques années, nous travaillerions à renforcer la capacité de production pour atteindre une cadence de lancement d’un lancement par semaine.

Aujourd’hui, les satellites font partie intégrante de notre vie à partir du GPS que nous utilisons sur nos mobiles pour la navigation, la télévision directe à la maison, la réponse aux catastrophes, la planification urbaine, la surveillance des frontières et la fourniture d’Internet dans des endroits éloignés. Cependant, atteindre l’espace a toujours été coûteux et relève du domaine du gouvernement et des grandes entreprises.

Le développement de lanceurs spatiaux fiables et à faible coût qui peuvent être produits, assemblés et lancés rapidement est la clé pour permettre à l’industrie des satellites (donc les services spatiaux) de proposer des solutions innovantes basées sur des constellations pour des applications dans divers domaines.

Par conséquent, résoudre le problème de l’accès à l’espace est la première étape nécessaire pour ouvrir la voie à un écosystème spatial d’un billion de dollars et cela va considérablement améliorer la qualité de vie sur terre.

En savoir plus sur la série de lanceurs Vikram

La série Vikram est notre série phare de lanceurs spatiaux nommés d’après le père du programme spatial indien – le Dr Vikram Sarabhai. Notre premier objectif est de commercialiser Vikram-1 et de déployer également les variantes de suivi Vikram-2 et 3 qui sont essentiellement identiques à 80% avec une mise à niveau de 20% mais couvrent ensemble les plus grandes gammes de charges utiles allant du lancement de 1 kg à 700 kg de satellites impossibles. par les véhicules existants sur le marché. Les étages inférieurs des fusées de la série Vikram sont alimentés par une propulsion solide à faible coût, capable de produire en masse et à forte poussée, tandis que l’étage d’insertion final du satellite est un étage à base de propergol liquide qui offre une efficacité de charge utile et une flexibilité de mission plus élevées avec une capacité de redémarrage élevée. Il s’agit d’une architecture unique idéale pour les petits lanceurs de satellites réduisant les coûts tout en étant capable de produire des fusées à des vitesses jamais vues auparavant.

Parlez-vous à d’autres pays ou aux entreprises du secteur spatial privé dans le monde pour travailler sur des projets?

Oui, plus de 95% de notre marché provient de l’étranger et nous interagissons activement avec des clients mondiaux (principalement des sociétés de satellites) et recherchons également des collaborations stratégiques. Nous avons un pipeline croissant de clients intéressés qui voient une grande valeur dans nos solutions. Les zones géographiques proviennent principalement des États-Unis et d’Europe.

