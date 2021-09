Nous sommes l’assistant d’achat en ligne pour les clients : Vaibhav Lall, fondateur, Khojdeal

Vaibhav Lall, fondateur, Khojdeal

Fondée en 2016 par Vaibhav Lall et son épouse Vanya Gambhir en tant que plate-forme de découverte de transactions pour les meilleures marques indiennes et internationales, Khojdeal a évolué pour devenir un facilitateur de commerce électronique qui aide les marques à augmenter leurs ventes et à augmenter leur empreinte numérique. « Nous y parvenons non seulement en organisant toutes les meilleures offres de plus de 1500 boutiques en ligne au même endroit, mais aussi en offrant aux clients des informations appropriées sur les produits qu’ils recherchent », a déclaré Lall à Banasree Purkayastha dans une récente interview. Extraits :

À une époque où même le marché en ligne est encombré, comment Khojdeal permet-il de trouver la meilleure offre ?

Khojdeal vise à ajouter de la valeur à l’expérience d’achat de l’utilisateur au-delà de ce que fait habituellement un site Web de coupons. Nous avons l’intention de devenir une destination unique pour les consommateurs afin de rester informés non seulement des offres actives ou des remises en argent, mais également en tant que portail informatif qui agit comme un assistant d’achat en ligne pour eux. Nous nous livrons aux spécificités et même aux plus petits détails et les mettons à la disposition de nos consommateurs.

Notre chaîne YouTube et notre blog se sont engagés dans cette conviction et ont constamment produit des critiques de produits et des vidéos d’information, avec un besoin impartial d’aider nos consommateurs.

Comment la pandémie a-t-elle affecté les revenus de Khojdeal ? Quels étaient les défis/opportunités et comment les avez-vous surmontés/capitalisés ?

Traverser les premiers mois après la pandémie a été difficile pour nous car les annonceurs calculaient l’étendue des dommages causés par la pandémie de Covid-19. Beaucoup ont suspendu leurs campagnes d’affiliation et cela a eu un impact direct sur nous. Cependant, cela a commencé à s’installer progressivement et nous étions de retour sur la bonne voie en septembre 2020.

Notre équipe s’est perfectionnée avec des cours en ligne pendant le verrouillage pour devenir plus agile dans cette ère axée sur les données et se révéler plus résiliente pour un monde post-Covid.

Quelles sont les tendances importantes dans le segment de la découverte d’offres ? Quelle est la pertinence des plateformes de découverte de transactions aujourd’hui ?

Même si les utilisateurs recherchent toujours des offres d’achat en ligne, la pandémie a radicalement changé le comportement des utilisateurs. De plus en plus de personnes se tournent vers la vidéo pour obtenir plus d’informations sur un produit avant de l’acheter.

La chaîne YouTube de Khojdeal est un bon endroit où aller pour des opinions non filtrées. Nos évaluateurs testent chaque produit dont ils parlent et expliquent si ces produits valent le coût, ce qui vous permet d’économiser de l’argent en les évitant. La possibilité de comparer les prix figure en bonne place sur la liste des raisons pour lesquelles les consommateurs préfèrent acheter en ligne. Nos vidéos permettent aux clients de comparer facilement les prix et d’acheter des produits qui correspondent à leur budget.

Comment offrez-vous au client un parcours fluide depuis la découverte de l’affaire jusqu’à sa conversion en achat final ?

Une mauvaise expérience utilisateur amène les clients à abandonner votre site et en fait, 88% des utilisateurs sont moins susceptibles de revenir sur un site après une mauvaise expérience utilisateur. Mais si vous offrez une excellente expérience utilisateur, vous fidéliserez vos clients, augmenterez le taux de conversion et encouragerez les clients à dépenser plus d’argent pour vos produits.

Nous essayons de fournir une expérience utilisateur transparente en créant un site Web mobile optimisé, en améliorant la vitesse de chargement des pages, en améliorant la conception du site Web et en organisant des critiques de produits sur notre blog et notre chaîne YouTube. Il est important de veiller à ce que la conception et la structure de l’application et du site Web soient axées sur la satisfaction des besoins des consommateurs et leur soutien tout au long de leurs expériences d’achat. Pour ce faire, il est important de comprendre et d’analyser comment les utilisateurs interagissent avec votre site Web, c’est-à-dire comment ils recherchent des produits, naviguent, explorent une page de produit et effectuent un achat lors du paiement.

Il y aura plusieurs points dans le processus lorsque les consommateurs seront frustrés. Il est essentiel de reconnaître ces points douloureux et de voir ce qui peut être fait pour y remédier.

