Le FC Barcelone a remporté sa huitième Ligue catalane ce dimanche et la quatrième consécutive après avoir battu Lleida Llista Blava 8-2 à Sant Hipòlit de Voltregà dans une seconde mi-temps sensationnelle après la mi-temps était à égalité à deux.

L’entraîneur du Barça Edu Castro Il était très satisfait de ce nouveau titre et a souligné le travail et la sécurité dont l’équipe a fait preuve malgré les difficultés rencontrées jusqu’à la pause. “Nous avons insisté sur la seconde mi-temps et c’est difficile de tenir le rythme aussi longtemps. Après, à partir de 5-2, c’était plus placide”, a déclaré le Catalan.

“Nous sommes le Barça et ici nous devons gagner. Ce n’est pas que n’importe qui nous le dise, c’est que nous nous disons. Nous devons sortir chaque match pour faire de notre mieux et l’avantage est que nous pouvons le faire avec ce groupe de joueurs spectaculaire”, a-t-il poursuivi.

Edu Castro, avec le responsable de section Xavier Barbany

L’entraîneur barcelonais avait un bon souvenir de Ramon Basiana (président récemment décédé de la Fédération catalane de patinage) et a souligné que son équipe a répondu à la perfection dans le tournoi “comme les équipes ont exigé plus de nous. À la mi-temps, il n’y avait pas de nerfs et pour nous, c’est plus qu’un titre pour sa valeur symbolique que nous avons affronté exactement de la même manière comme nous le ferons en Supercoupe.”

Et le fait est que le week-end prochain, les Catalans joueront le demi-finales de la Supercoupe d’Espagne à Sant Sadurní d’Anoia avec un duel empoisonné en demi-finale à L’Ateneu contre l’hôte Noia Freixenet.

Joao Rodrigues, heureux et ambitieux

Auteur de deux buts en finale et comme toujours dans un catalan parfait, Joao Rodrigues était très heureux de ce nouveau titre que “ça va nous donner beaucoup de confiance pour une saison qui sera très dure et pour la Super Coupe”.

“Il est vrai que Lleida a avancé, mais nous jouions bien, avec de nombreuses arrivées, mais Martí (Serra) a tout arrêté et nous n’étions pas très bien non plus. Nous savions que si nous continuions la même chose, les objectifs viendraient et il en a été ainsi dans la deuxième partie », a déclaré le Portugais, renouvelé jusqu’en 2024.

Le Barça a célébré la Ligue Catalane avec style

“Nous avons joué un très bon match. La Ligue catalane nous a également servi de préparation à la Supercoupe. Gagner comme ça nous donne beaucoup plus de confiance, nous sommes mieux préparés et … Que la Super Coupe vienne, on veut répéter !”, a-t-il ajouté a Joao Rodrigues aussi ambitieux que le reste de l’équipe.