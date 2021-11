« Nous sommes le deuxième plus grand mineur de crypto-monnaie au monde et nous ne voyons pratiquement aucun retour financier », a déclaré le président kazakh Tokayev.

Lors d’une réunion avec des représentants du secteur financier vendredi à Almaty, Kassym-Jomart Tokayev, président du Kazakhstan, a exprimé son opinion sur l’état actuel de l’industrie des crypto-monnaies du pays. Les détails du discours ont été publiés sur le site officiel du président de la République du Kazakhstan et traduits par Cointelegraph :

Président Tokayev s’exprimant lors d’une conférence | Source : Akorda.kz

Puis il ajouta :

Selon les données de l’Université de Cambridge, la part du Kazakhstan dans le taux de hachage total du réseau Bitcoin (BTC) s’élève à 18,10 %, la deuxième au monde derrière les États-Unis (35,40 %) et au-dessus de la Russie (11,23 %). Cependant, il existe un grand nombre de personnes qui exploitent des bitcoins avec un statut juridique contesté dans le pays. Selon certaines estimations, les mineurs de la zone grise représentent jusqu’à 50% de toutes les activités d’extraction de crypto-monnaie au Kazakhstan.

Dans le contexte des propos du président Tokayev, l’absence de réglementation des crypto-monnaies se traduit, pour le meilleur ou pour le pire, par le gouvernement en capturant très peu de recettes fiscales malgré la forte croissance de l’industrie ces dernières années. Cependant, le président Tokayev a discuté de la possibilité d’introduire un tenge numérique en tant que « représentant du système financier » et a en outre réitéré son soutien au développement de la fintech au Kazakhstan :

Nos institutions financières doivent saisir l’opportunité et atteindre des objectifs ambitieux. Il est nécessaire non seulement de copier l’expérience de quelqu’un d’autre, mais de développer et de promouvoir de nouveaux formats de services qui dépassent les frontières du Kazakhstan. L’Etat fera tout son possible pour promouvoir ces initiatives.