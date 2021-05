Nous sommes le mini-Netflix de l’edtech, créant des cours de courte durée au lieu d’émissions de télévision et de films: Shreyasi Singh, fondateur et PDG, Harappa Education

Maintenant, alors qu’un Coursera propose des cours, disons, sur la pensée critique, mais il propose également des cours sur la science des données et le MBA, etc.

Alors que presque toutes (99%) les femmes professionnelles estiment qu’il est important pour elles de créer des réseaux, seulement 47% recherchent activement des opportunités de croissance professionnelle. De plus, 90% d’entre eux hésitent à demander une augmentation au travail et 85% estiment qu’au moins une fois dans leur carrière, ils ont été perçus comme “ autoritaires ” ou “ dominants ”, alors qu’ils ne faisaient que s’affirmer. Ce sont les résultats de l’enquête «Ce dont les femmes en leadership ont besoin» par Harappa Education, l’institution d’enseignement en ligne fondée par Pramath Raj Sinha et Shreyasi Singh, publiée le 1er mai, fête internationale du travail.

«Alors que nous commémorons le mouvement syndical qui a inauguré diverses réformes, il est également essentiel d’examiner les lacunes dans nos lieux de travail du point de vue du genre», déclare Singh, co-fondateur et PDG. Dans une interview avec Vikram Chaudhary de FE, elle parle également des plans de croissance de Harappa Education et des raisons pour lesquelles la plate-forme se concentre singulièrement sur la fourniture de compétences comportementales. Extraits:

Pourquoi Harappa Education n’offre-t-il que des compétences générales, et non des compétences fonctionnelles ou techniques, les soi-disant compétences techniques?

Dans le langage courant, les compétences que nous proposons (qui visent à développer vos capacités de réflexion, de résolution, de communication, de collaboration et de direction) peuvent être appelées compétences générales, mais ce sont en fait des compétences techniques, en ce sens qu’elles sont difficiles à enseigner, difficile à apprendre et difficile à trouver.

Êtes-vous le seul acteur majeur à proposer de telles compétences?

D’autres plateformes bien connues (telles que Simplilearn, upGrad, Coursera for Business et Udacity) offrent majoritairement des compétences fonctionnelles ou techniques. Maintenant, alors qu’un Coursera propose des cours, disons, sur la pensée critique, mais il propose également des cours sur la science des données et le MBA, etc. Nous nous concentrons particulièrement sur les compétences comportementales.

Les hommes et les femmes perçoivent-ils différemment les compétences sur le lieu de travail?

De plus en plus de recherches ont été menées sur le fait que les hommes et les femmes perçoivent différemment leurs propres forces et leur propre place dans le monde du travail. Dans le même temps, les femmes sont confrontées à un ensemble unique de défis auxquels elles seules sont confrontées – quelque chose que leurs homologues masculins n’auront probablement pas ou n’auront pas affronté.

Quelle est votre plus grande verticale?

Nous avons trois types de secteurs d’activité. Le premier est le business du campus, où nous nous rendons sur les campus (en grande partie en ingénierie de premier cycle et en MBA de troisième cycle) et proposons des cours à leurs étudiants. Le second est le secteur des entreprises, où nous nous adressons à des entreprises telles que Mahindra, Kotak, Infosys, etc., et proposons des cours à leurs employés. Le troisième est notre branche B2C, que nous avons lancée l’année dernière, où nous approchons des apprenants indépendants qui viennent acheter des cours par eux-mêmes.

À quel profil d’âge répondez-vous?

Lorsque nous avons construit Harappa Education il y a environ trois ans, nous étions très concentrés sur le groupe d’âge des 20 à 30 ans – ceux qui ont rejoint le marché du travail et veulent acquérir des compétences générales pour gravir les échelons de leur carrière. Cependant, ce que nous avons vu, ce sont des apprenants beaucoup plus âgés qui accèdent à nos cours. Par exemple, 70% de nos apprenants B2C ont plus de 30 ans et les plus âgés auraient environ 55 ans. Dans l’entreprise, la plupart des apprenants ont entre la trentaine et le début de la quarantaine. Dans l’ensemble, nous avons des apprenants âgés de 18 à 55 ans.

Quels sont vos plans de croissance?

Nous visons un demi-million d’apprenants rémunérés d’ici la fin de l’exercice 2022-2023; nous en sommes actuellement à environ 55 000 et d’ici la fin de l’exercice 22, notre objectif est de 250 000 apprenants rémunérés. Nos plans de croissance sont donc très ambitieux.

Bien que nous ne divulguions pas nos revenus, notre projection pour la fin de FY22 est de Rs 90-100 crore.

En outre, l’objectif d’un demi-million d’apprenants rémunérés n’est pas cumulatif, mais d’un demi-million en FY23.

Qui crée vos cours?

Une grande partie de notre bassin d’employés fonctionne essentiellement comme un mini-Netflix, où ils créent constamment des cours de courte durée, au lieu d’émissions de télévision. Ils viennent de toutes les industries.

On fait valoir que les cours en ligne ont de faibles taux d’achèvement. Quels sont ceux-ci chez Harappa Education?

Sur les campus et dans les entreprises, les taux de réussite sont très élevés – nous avons réussi à atteindre plus de 83%. Ce nombre transcende les repères de l’industrie.

Nous avions espéré que les apprenants indépendants, qui ont mis de l’argent de leur poche pour ces cours, auraient des taux d’achèvement encore plus élevés, mais jusqu’à présent, cela ne s’est pas produit. Les taux d’achèvement ne sont pas aussi impressionnants en B2C qu’en B2B.

Enfin, pourquoi s’appelle-t-il Harappa Education?

Nous voulions avoir un nom enraciné dans le tissu culturel de l’Inde. L’ancienne civilisation de Harappa nous a interpellés. Nous voulons ouvrir une nouvelle frontière à l’intersection de l’éducation, de la technologie et de l’impact – l’excellence intemporelle et la sagesse fondamentale de Harappa sont des vertus vers lesquelles nous nous efforçons. En fait, notre logo évoque les sceaux emblématiques de l’ancienne Harappa, qui représente l’avancée architecturale et technologique de l’époque.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.