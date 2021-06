Nous sommes les champions, épisode 13 de la série The Greatest de Queen

L’épisode de la semaine dernière de la série de vidéos “The Greatest” de Queen’s s’est penché sur le phénomène culturel qu’est “We Will Rock You”, et il va sans dire que la seule chanson à suivre cette semaine est sa pièce d’accompagnement, “We Are The Champions. » Vous pouvez consulter le nouvel épisode ci-dessous.

Cette composition de Freddie Mercury de 1977, que l’on peut voir enregistrée ici dans des images d’archives fascinantes, est largement considéré comme l’un des plus grands hymnes rock jamais écrits, occupe une place au Grammy Hall of Fame et a été identifiée en 2011 par une équipe de chercheurs scientifiques de la Goldsmiths University de Londres comme « la chanson la plus entraînante jamais écrite ».

Mais bien qu’elle soit devenue l’une des chansons les plus instantanément reconnues de l’histoire de la pop, « We Are The Champions » n’a pas connu un début prometteur avec les médias défiant le groupe, et Freddie en particulier, pour un manque de « modestie » dans venir avec une chanson au titre si « arrogant ».

[Interviewer] “Et seule Queen pouvait trouver le titre” We Are The Champions “. Je veux dire, où est passée la modestie ?

Roger Taylor et Freddie Mercury sont passés à l’instant avec un style caractéristique :

Roger Taylor : « Eh bien, il n’y en a pas. Aucune pudeur. Après les dénigrements de la presse musicale anglaise, je veux dire qui s’en soucie ? Nous n’avons plus rien à perdre maintenant.

Freddie Mercury : « Oh, je suis un bougre froid et sans cœur. Non, il n’a absolument rien. C’est juste du commercial pur, appelez ça comme vous voulez. C’est la chanson la plus égoïste et arrogante que j’ai jamais écrite.

Brian May se propose d’expliquer: «Je pense que nous avons tous été légèrement choqués, car cela sonnait tellement, en quelque sorte, arrogant. Mais bien sûr, il suffit d’un instant de réflexion pour se rendre compte que « We Are The Champions » ne signifie pas seulement moi et mes amis, cela signifie nous tous. »

“Mais, vous savez, cela venait de lui et il y avait une sorte d’arrogance délicieuse chez Freddie et je pense, si je suis honnête, je pense, vous savez, le tout premier sens était probablement que nous étions, vous savez , carrément raison. Nous avons été traînés dans toutes sortes d’enfers par des gens, mais nous en sommes sortis victorieux. »

Freddie Mercury : « Fondamentalement, c’est une question de participation. Je pense juste à la façon dont nous allons peut-être l’adapter sur scène et à la façon dont les gens vont… C’est vraiment un groupe public d’AVC.

Et c’est ce qu’il est rapidement devenu, la finale parfaite de chaque spectacle de Queen à partir de 1977, un moment fédérateur et festif que le groupe et les fans pouvaient partager.

Alors que Queen s’installait dans le rock des stades dans les années 1980, des chansons comme “We Are The Champions” étaient parfaitement adaptées, et il était compréhensible qu’elles soient adoptées par les fans de sport et scandées dans des salles du monde entier, assurant à la chanson son statut légendaire.

En tant que symbole d’unité et d’unité, la chanson a de nouveau résonné d’une manière que même Freddie n’aurait peut-être pas osé imaginer lorsqu’en 2020, au plus fort de la pandémie mondiale, il a rendu un hommage approprié aux travailleurs de première ligne à travers une nouvelle version avec Queen + Adam Lambert rebaptisée « You Are The Champions ».

