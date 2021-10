« Nous sommes libres de ne pas être d’accord »

27/10/2021 à 10h35 CEST

Le leader des hommes d’affaires, Antonio Garamendi, a assuré ce mercredi que les hommes d’affaires négocieraient la réforme « jusqu’au bout » et sans lignes rouges : « rouge, rouge, nous… juste les rayures sur le maillot de l’Athletic Bilbao », a-t-il plaisanté. un petit-déjeuner d’information auquel il a participé en tant qu’orateur. Mais bien qu’il assure qu’il n’y a pas de problèmes interdits, le président de la CEOE a défendu que la réforme du travail de 2012 avait été une législation utile pour réduire le chômage et a clairement indiqué que certaines des propositions que le gouvernement a mises sur la table ne les convainquent pas, comme celles liées à la temporalité ou aux accords.

Sur le conflit ouvert au sein du Gouvernement pour le contrôle des négociations, Garamendi n’a pas pris parti : « Cette C’est plus complexe que de parler de la guerre de deux ministres, ou ce qui se passera aujourd’hui ou demain ; il s’agit de voir ensemble comment nous améliorons l’économie. » « Je ne vais pas jouer le jeu de savoir si j’aime davantage mon père ou ma mère ; nous avons conclu des accords avec Yolanda Díaz, avec Nadia Calviño, avec Escrivá (avec qui nous avons eu de violents combats) … non du gouvernement, nou je peux entendre ‘je suis dedans aussi gouvernement, mais je ne partage pas ça’. Le gouvernement c’est comme la famille, c’est votre tour, et on parle au gouvernement que les Espagnols ont mis en place. »

Sans radicalité

Concernant la position de l’association patronale dans la dernière ligne droite de la négociation, Garamendi a souligné que dans l’association patronale « nous sommes libres de dire que nous ne sommes pas d’accord », ce qui ne veut pas dire qu’ils ont un droit de veto : « il a été démontré avec le SMI », a-t-il souligné, qui a été approuvé malgré le refus de CEOE. Pour Garamendi, la clé pour conclure un accord est la discrétion (« Nous n’allons pas entrer dans des dialogues qui ne sont pas pertinents, surtout publics : les débats se tiennent à table »), et « abstrait de la radicalité, dans la centralité ils nous trouveront ». « Nous avons beaucoup de difficultés à trouver des accords, mais nous le faisons depuis 40 ans », et il a donné en exemple quelques pactes récents, comme le télétravail ou la loi cavalier.

Garamendi a tenté de conforter la position du CEOE dans la réforme du travail avec des arguments internationaux : « nous sommes là où est l’Europe, et l’Europe est en train d’abaisser la temporalité ; mais ce n’est pas un rôle dans lequel il est dit que la temporalité va à 15 % » Faisant allusion à l’une des dernières propositions du gouvernement. « L’Europe nous demande aussi de parler des jeunes, le chômage est à 35 % » ; et a conclu : « Les investisseurs internationaux sont La réforme du travail inquiète bien plus que les fonds européens, et c’est pourquoi il est si important que nous parvenions à des accords raisonnables. »