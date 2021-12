Nous sommes maintenant un pas de plus vers l’obtention de l’iPhone SE 3 au début de 2022

Malgré toutes les perturbations, Apple a réussi à maintenir son calendrier de sortie sur la bonne voie au cours des deux dernières années. Apple a dû repousser le lancement de son iPhone 12, mais a réussi à lancer tous les modèles d’iPhone 13 à temps. La société a également lancé de nombreux autres appareils, notamment AirPods Max, AirTag et plusieurs nouveaux modèles d’iPad et d’Apple Watch. Pendant ce temps, la pandémie n’a rien fait pour ralentir le flot incessant de fuites sur les versions à venir. Si les dernières rumeurs sont vraies, le prochain produit d’Apple pourrait être l’iPhone SE de troisième génération. Et maintenant, un rapport suggère qu’Apple se prépare déjà à la production en série de l’iPhone SE 3.

La production de l’iPhone SE 3 devrait bientôt commencer

Pendant des mois, les analystes et les fuiteurs ont indiqué que le début de 2022 était une fenêtre de sortie probable pour l’iPhone SE 3. Apple a sorti l’iPhone SE de première génération en mars 2016 et le modèle de deuxième génération en avril 2020. La société ne veut pas détourner l’attention d’un nouveau téléphone phare avec un modèle plus abordable. Par conséquent, il va de soi qu’Apple s’en tiendra au lancement au printemps de son prochain iPhone SE. Les preuves commencent à s’accumuler que ce sera le cas.

Selon MyDrivers (via MacRumors), Apple est presque prêt à commencer la production d’essai sur l’iPhone SE 3. Il s’agit de l’une des dernières étapes avant le début de la production en série d’un produit. Des sources affirment que le moule du nouvel iPhone est également prêt pour la production de masse. Tout cela laisse présager une sortie au printemps 2022 pour l’iPhone SE 3. Bien sûr, avec une nouvelle variante qui ravage actuellement le monde, Apple pourrait rencontrer un problème. Mais si tout reste sur la bonne voie, nous devrions voir un nouvel iPhone dans les 3 ou 4 prochains mois.

À quoi s’attendre de l’iPhone SE 3

Pendant un certain temps, aucune des rumeurs sur l’iPhone SE 3 ne s’est vraiment déroulée. Certaines sources pensaient qu’Apple modifierait considérablement le design, tandis que d’autres suggéraient que le prochain iPhone SE serait pratiquement identique au précédent. Au fil du temps, les rumeurs ont progressivement commencé à converger.

Sur la base des dernières rumeurs, l’iPhone SE 3 présentera le même design que l’iPhone SE 2020. Cela signifie que l’iPhone SE de troisième génération aura un écran LCD de 4,7 pouces avec un bouton Accueil, Touch ID et une lunette très visible. En d’autres termes, il sera à nouveau identique à l’iPhone 8.

Il y aura quelques améliorations notables en interne. Alors que l’iPhone SE de deuxième génération est livré avec la puce Apple A13 Bionic, des rapports affirment que le modèle de troisième génération sera livré avec la même puce A15 Bionic que l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro. De plus, nous nous attendons à ce que le nouvel iPhone SE prenne en charge la 5G, car tous les derniers téléphones d’Apple prennent en charge la norme technologique.

Sans une mise à niveau significative de la conception, il est très peu probable qu’Apple augmente le prix. Par conséquent, lorsque Apple lancera l’iPhone SE 3 au début de l’année prochaine, nous nous attendons à ce qu’il coûte 399 $, tout comme le dernier modèle l’a fait lors de sa sortie en avril 2020.