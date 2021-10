Nous sommes obsédés par cet oreiller de salon en fausse fourrure à 40 $

Apparemment, je ne suis pas le seul à être complètement obsédé par ça. Les acheteurs cibles adorent cela aussi. Découvrez quelques critiques ci-dessous.

« Wow oh wow cette chose est si confortable et tout le monde dans ma maison se bat pour elle. Avec sa couleur grise, elle s’adapte à tout dans notre maison et donne à n’importe quel espace un peu plus de confort. La housse est amovible, donc le nettoyage est très facile. «

« J’ai adoré la taille et la sensation de cette chaise longue ! Elle a été parfaite pour les soirées cinéma, les soirées pyjama et la sieste. Vous pouvez même l’utiliser comme traversin ! La couleur est neutre et elle est très douce et moelleuse… J’ai adoré qu’elle a une housse lavable et j’espère qu’elle résistera bien au lavage. Cette chaise longue est un excellent moyen d’ajouter un rembourrage supplémentaire à une surface plus dure, comme le sol, et un endroit amusant pour les enfants (ou les adultes) à lire, jouer , et reposez-vous. »

« Je ne savais pas trop quoi penser de cela quand je l’ai vu pour la première fois, je n’avais jamais entendu parler d’un oreiller de salon auparavant. C’est une assez bonne taille et très confortable. Il offre un soutien et un confort décents pour s’allonger sur le sol. J’aime qu’il comprenne des attaches pour que vous puissiez l’enrouler et le ranger. Il s’intègre parfaitement dans notre pouf de rangement. Le véritable endroit où cela brille est pour mon fils. Il l’adore absolument. Il a lu plus parce que «

« J’adore ça et c’est une si bonne idée ! Il s’adapte parfaitement à mon canapé pour plus de confort et de confort, surtout pendant ces mois d’automne / hiver à venir. La fausse fourrure est également délicatement douce au toucher! »

« C’est un si beau tapis / oreiller! C’est une très jolie couleur grise. Un côté a un motif, l’autre côté est plus lisse. Il est bien fait et construit avec des matériaux de qualité. Il y a de jolis petits glands à chaque coin qui sont amusant. Les liens qui le maintiennent lorsqu’il est enroulé sont sécurisés et ne se détachent pas. Mieux encore, il est super doux et confortable. Nous l’adorons. «

Si vous cherchez à acheter plus de trouvailles pour la maison, consultez la vente d’anniversaire de Bed Bath & Beyond qui se déroule maintenant.