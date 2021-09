“Nous sommes partis de zéro et le premier match est toujours spécial”

30/09/2021 à 21h10 CEST

Exactement quatre mois après avoir chuté dans le «Final Four» de l’Euroligue contre Anadolu Efes, l’entraîneur du Barça Sarunas Jasikevicius a déclaré jeudi que son équipe “repart de zéro” dans la meilleure compétition européenne et ces débuts, contre Alba BerlinC’est un match “spécial”.

L’entraîneur du Barça a commenté que ses joueurs affrontent le premier match “avec enthousiasme” et qu’ils doivent donc “contrôler leurs émotions, se concentrer sur leur travail et grandir « au fil des jours.

Après cinq matches officiels disputés jusqu’à présent, le Lituanien a assuré que son équipe est “sur la ligne attendue” à ce stade de la saison essayant d’« incorporer » les quatre recrues.

Avec l’image d’Aíto

Del Alba Berlin, l’entraîneur du Barça a déclaré qu’il “essaye de suivre la ligne (de jeu) d’Aito García Reneses” et qu’il sait “très bien” ce qu’il a à jouer.

“C’est toujours l’Alba Berlin d’Aito et au fur et à mesure de la saison, nous verrons. Ils maintiennent leur philosophie de jouer au basket très rapide et attrayant, essayer de courir quand ils le peuvent et tirer six ou huit secondes après la possession “, a souligné le technicien de l’équipe barcelonaise.

Par conséquent, Jasikevicius il voit en Alba “un rival difficile” contre lequel son équipe doit “se concentrer”. L’entraîneur lituanien s’est arrêté chez Tamir Blatt, l’une des nouvelles recrues présentées par Alba Berlin et qu’il connaît “depuis l’âge de quatre ans” depuis son passage au Maccabi de Tel-Aviv.

Un basket heureux

De la base israélienne, il a dit qu’il joue “très heureux et prend des risques avec un beau basket, même s’il doit s’adapter au niveau physique de l’Euroligue”, et il a ajouté qu’il est un joueur qui porte le basket “à l’intérieur” et pour qui il a “beaucoup d’affection”.

Au niveau de l’actuelle Euroligue, Sarunas Jasikevicius a affirmé qu’il est “trop ​​tôt” pour voir comment sont les équipes après leurs incorporations respectives et qu’il faudra voir “comment se passent les premiers jours” pour voir si les signatures que chaque club a faites se rejoignent.

En parlant de noms propres, Jasikevicius a qualifié la signature d’Alexey Shved par le CSKA Moscou d'”intéressante” et estime que Mike James peut faire “une saison explosive”, mais a souligné que parler maintenant de la performance des équipes est “une chose hypothétique” jusqu’à ce que les jours passent.

Un changement de cycle

Interrogé sur la situation que traverse la première équipe de football de Barcelone, son partenaire Jasikevicius Il a dit qu’il traverse “un changement de cycle” et qu’il voit “tout à fait normal” lou ce qui arrive au groupe dirigé par Ronald Koeman car il est “impossible” d’être toujours au sommet.

Dans cette dynamique de pessimisme que traverse l’entité dirigée par Joan Laporta en raison des mauvais résultats de l’équipe de football, le Lituanien a déclaré que espère que la section basket “génére de l’optimisme” chez les fans culé.