Nous sommes peut-être les fous que vous recherchez ⋆ .

Si vous avez choisi de lire ceci, il y a fort à parier que vous savez depuis un certain temps que le Parti républicain est devenu complètement fou – surtout si vous êtes d’accord avec cette définition classique de la folie comme faire la même chose encore et encore et en attendant un résultat différent.

À maintes reprises, le GOP et leur chef épouvantail Donald Trump ont prouvé la sagesse de cette définition. Bien que les 50 États aient officiellement confirmé les résultats, pendant plus de six mois, les républicains ont contesté ad nauseum l’élection légitime de Joe Biden en novembre dernier. Des dizaines de leurs poursuites frivoles ont été rejetées devant les tribunaux. Actuellement, un recomptage ridicule et sans fondement des aficionados de QAnon dans le comté de Maricopa, en Arizona, se poursuit – leur dernier stratagème examinant quelque 40 000 bulletins de vote à la recherche de traces de bambou, ce qui indiquerait que ces votes étaient des faux envoyés de Chine (!)

Je n’invente pas ça.

Et bien sûr, tout au long, il y a le braiment sans fin via les médias sociaux et la radio et la télévision de droite d’affirmations non fondées selon lesquelles le vote a été manipulé. Trump est notre seul vrai président, crient-ils (et lui aussi), une notion dérangée qui me rend froid et moite partout.

Le prix de la citation la plus farfelue de la semaine dernière revient à Debra Ell, une organisatrice républicaine du Michigan, qui a déclaré à Ashley Parker et Marianna Sotomayor du Washington Post: «Je pense que je parle au nom de beaucoup de gens en ce que Trump ne s’est jamais trompé. , et nous avons donc appris à faire confiance quand il dit quelque chose, qu’il ne va pas simplement cracher quelque chose qui est faux et qui n’a pas été vérifié.

Maintenant, continua-t-elle, laissez-moi tranquille pour que je puisse attendre la soucoupe hebdomadaire qui me transporte à mon temps partagé sur le Planet Mongo.

D’accord, cette partie que j’ai inventée. Fake news.

Tout cela serait drôle (et oui, une partie l’est, bien sûr), mais pour le fait que la croyance en ce fantasme bousille le reste du pays, une terre déjà sous le choc de plus d’un an de mort et de maladie. et les quatre années de peste de la Maison Blanche de Trump. C’est devenu le test décisif pour l’adhésion au GOP; soit vous achetez ce canard manifestement faux, soit vous sortez de leur fête. Les quelques républicains qui ont confirmé l’exactitude et la légalité de l’élection ont été censurés ou limogés – Mme Ell, par exemple, est impliquée dans un effort pour destituer le directeur exécutif du Michigan Republican Party juste parce qu’il a déclaré que «l’élection n’était pas t volé »et que la perte était la faute de Trump. Blasphème! Impur!

Vous voyez ce qui arrive à la députée républicaine Liz Cheney du Wyoming. Troisième à la direction du GOP House, fille de l’ancien vice-président, cet archi conservateur a eu la témérité non seulement de suggérer que l’élection était honnête, mais aussi de condamner l’incitation de Trump à l’attaque meurtrière du 6 janvier contre le Capitole.

Lundi dernier, lors d’une conférence de l’American Enterprise Institute à Sea Island, en Géorgie, elle a déclaré aux participants: «Nous ne pouvons accepter l’idée que l’élection est volée. C’est un poison dans le sang de notre démocratie. Nous ne pouvons pas blanchir ce qui s’est passé le 6 janvier ou perpétuer le grand mensonge de Trump. C’est une menace pour la démocratie. Ce qu’il a fait le 6 janvier, c’est une ligne qui ne peut être franchie.

Elle a enchaîné avec un éditorial du Washington Post: «Trump cherche à démêler les éléments critiques de notre structure constitutionnelle qui font fonctionner la démocratie – la confiance dans le résultat des élections et la primauté du droit …

La question qui nous attend maintenant est de savoir si nous allons rejoindre la croisade de Trump pour délégitimer et annuler le résultat juridique des élections de 2020, avec toutes les conséquences que cela pourrait avoir. J’ai travaillé à l’étranger dans des pays où les changements de direction ne viennent que de la violence, où la démocratie ne s’installe que jusqu’au prochain bouleversement violent. L’Amérique est exceptionnelle parce que notre système constitutionnel se protège contre cela. Au cœur de notre république se trouve un engagement en faveur du transfert pacifique du pouvoir entre rivaux politiques conformément à la loi. Le président Ronald Reagan a décrit cela comme notre «miracle» américain.

Cheney a conclu: «L’histoire regarde. Nos enfants regardent. Nous devons être assez courageux pour défendre les principes fondamentaux qui sous-tendent et protègent notre liberté et notre processus démocratique. Je m’engage à le faire, quelles que soient les conséquences politiques à court terme. »

En conséquence, elle perd son poste de présidente de la conférence républicaine de la Chambre au profit de la représentante ambitieuse et opportuniste Elise Stefanik du nord de l’État de New York, qui s’est attachée à Donald Trump comme une patelle sur un gros rocher océanique muet.

Ceci, même si Cheney a toujours voté pour presque tout ce que Trump voulait quand il était président – plus que Stefanik (92% contre 77%) – et toujours du côté de l’extrême droite et vote non, non, jamais sur presque tout ce qui est significatif de la part des démocrates. de l’autre côté de l’allée.

Néanmoins, en dénonçant le danger et en disant la vérité sur les élections et la perfidie de Trump, pour sa loyauté envers le pays et la Constitution, elle doit être expulsée. Le parti jadis d’Honest Abe a décidé que la réalité est un concept usé qui ne fait que gêner leur obéissance à la folie de «dire n’importe quoi» de Trump.

Ils ont été intimidés de le voir comme la clé du succès électoral et du pouvoir politique, malgré les siennes et leurs pertes. C’est l’une des raisons pour lesquelles ils continuent de revendiquer la victoire à l’élection présidentielle en contradiction directe avec les faits – y compris maintenant des données de sondages internes sur lesquelles les dirigeants républicains se sont assis qui démontrent la toxicité de Trump dans les districts changeants. Selon The Post, «Près de deux fois plus d’électeurs avaient une opinion fortement défavorable de l’ancien président que d’une opinion fortement favorable.»

“En ce moment, c’est essentiellement le Titanic”, a déclaré dimanche le républicain dissident Adam Kinzinger à propos de son parti sur CBS “Face the Nation”. «Nous sommes au milieu de ce lent évier. Nous avons un groupe qui joue sur le pont et dit à tout le monde que tout va bien. Et pendant ce temps, Donald Trump court partout en essayant de trouver des vêtements pour femmes et de monter sur le premier canot de sauvetage.

Pourtant, il y a une méthode à cette folie. C’est une distraction, oui, comme les guerres culturelles absurdes des hamburgers et de M. Potato Head, mais plus important encore, les allégations de fraude et de présidence illégitime sont utilisées pour barrer et saper chaque élément de la politique que Joe Biden et son équipe tentent. implémenter. La semaine dernière, son identité «Grim Reaper» intacte, le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré lors d’une conférence de presse dans son État natal du Kentucky que «cent pour cent de mon objectif est de résister à cette administration. (Il ferait une faveur à lui-même et au GOP en déplaçant un peu de cet objectif vers la cote d’approbation du travail de 64% de Biden et en demandant pourquoi.)

De plus, le vacarme constant des allégations républicaines, aussi absurde soit-il, ne sert pas seulement à renforcer le grand mensonge sur les élections, il enhardit également les forces de suppression des électeurs qui utilisent ces tromperies pour justifier une législation qui refuse davantage le scrutin à quiconque ne passe pas le test GOP pour ce que signifie être un Américain. Ils limiteraient le droit de vote à ceux qui sont blancs, chrétiens, conservateurs, remplis de colère, de suspicion et de peur du changement qui est inévitable.

De plus en plus, les républicains du Congrès utilisent également leur gros mensonge pour justifier l’insurrection fatale du 6 janvier qui cherchait à renverser les résultats du collège électoral et à attaquer les élus. De nombreux habitants de la Colline s’emploient activement à empêcher une enquête approfondie sur ce qui s’est réellement passé et sur les personnes concernées.

Dans les années 1950, de nombreux membres du Parti républicain ont embrassé les chasses aux sorcières anticommunistes du sénateur du Wisconsin Joe McCarthy, de fausses allégations qui ont détruit la vie de nombreux hommes et femmes innocents. Il a fallu attendre que d’autres membres du parti aient fait preuve de courage et d’intégrité pour se lever et s’exprimer contre lui, ce qui a finalement mis un terme à lui et à sa cruauté dérangée.

Cette version du Parti républicain est révolue depuis longtemps. Au lieu de cela, nous voyons un assemblage de griefs fous creusés au fond, manquant de moralité ou de grâce. Pourtant, un autre homme, nommé McCarthy, choisit d’en être le chef, d’utiliser les courants de haine pour devenir président de la Chambre et de faire de l’ingénierie inverse sur nos dernières années Trump de malversations, de corruption et d’inertie gouvernementale. Et tout cela sans aucune trace de décence ou de véritable souci des besoins du peuple américain. (Ceci malgré le fait qu’au lendemain de l’émeute du 6 janvier, Kevin McCarthy a bruyamment attaqué Trump pour son implication. Maintenant, il a basculé de manière spectaculaire, exécutant une jolie jacknife avec un saut périlleux dans la piscine de Mar-a-Lago. Trump est mon gars, dit-il.)

Tout en exprimant sa perplexité face à ces événements, Biden continue, cherchant à obtenir un soutien pour ses propositions, essayant d’obtenir un minimum de participation républicaine tout en sachant que cela peut être inutile. Lentement, l’histoire révélera toute l’étendue des actes flagrants que le GOP a commis et nous conduira à ce que nous devons croire sera leur ultime défaite et humiliation. Pour l’instant, nous devons continuer à lutter contre leurs mensonges, soutenir une gouvernance bonne et sincère telle que nous la voyons maintenant se reproduire, et ne pas permettre aux Trumpistas de prendre le pouvoir comme ils l’ont fait auparavant, que ce soit à la tribune électorale ou par le biais d’un complot sournois. pour renverser la démocratie. Arrêter de résister à leurs mensonges et à leurs stratagèmes serait vraiment, quel est le mot? Oh ouais, fou.

_______

À propos de l’auteur

Michael Winship, chercheur principal à Demos et président de la Writers Guild, East, est l’auteur principal de la nouvelle série télévisée publique Moyers & Company, dont la première est prévue ce mois-ci. Allez sur www.BillMoyers.com.