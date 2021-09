“Nous sommes plus motivés que jamais”

in

07/09/2021 à 14:23 CEST

Diego López, gardien de but de la RCD Espanyol, a souligné ce mardi après l’entraînement à la Ciutat Esportiva Dani Jarque que l’équipe est “plus motivé que jamais” pour affronter l’Atlético de Madrid ce dimanche et je me suis souvenu que ils ont “attendu un an” d’attente ces duels.

Le footballeur galicien a souligné le niveau du rival rojiblanco, bien qu’il n’ait renoncé à rien. “Nous avons travaillé très dur cette semaine après le match contre Majorque. Nous connaissons tous la difficulté qu’a l’Atlético, mais nous partons avec la foi de pouvoir obtenir les trois points », a déclaré le gardien galicien.

Diego López n’a pas hésité à qualifier l’équipe de Simeone comme l’un des favoris pour remporter la compétition de championnat. “Il est le champion actuel et est l’un des candidats clairs pour la Liga. Il s’est très bien renforcé et a de grands joueurs”, analysa le joueur bleu et blanc.

En tout cas, la méta fait face à cet affrontement comme une opportunité. “Quel meilleur rival que l’Atlético de Madrid, dans notre stade et avec nos gens, pour montrer un visage fiable. Nous savons que tout au long de la saison la difficulté sera maximale et que les détails dans les deux domaines sont très importants », a-t-il commenté.

En ce sens, Diego López ne s’inquiétait pas de ne pas avoir marqué de but cette saison : “Nous avons eu des occasions dans toutes les parties et parfois par circonstances les occasions n’entrent pasMais tous les footballeurs au sommet ont un grand talent. Sûrement ce dimanche ils vont libérer le casier “dit-il avec optimisme.

Interrogé sur sa longévité au club, le gardien a avoué qu’à la fin de son séjour à l’Espanyol il veut que les gens se souviennent de lui “comme un grand professionnel”. “Une partie de moi sera toujours une perruche. Ce sera toujours dans mon cœur et j’espère que celui des fans aussi”, a-t-il ajouté.

Pour l’anecdote, Diego López a commencé la conférence de presse en félicitant l’attaché de presse de l’équipe première, Rafa Ramos, qui fêtait ses 25 ans au club Bleu et Blanc le 7 septembre.