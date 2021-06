“Nous sommes quelque chose” La réponse de Tom Felton à sa romance avec Emma Watson

Pour être exact, la question était : « Que pouvez-vous nous dire sur votre relation avec Emma Watson ? » Et sa réponse était : « Nous sommes quelque chose, si cela a du sens ? Nous sommes très proches depuis longtemps. Je l’adore, je pense qu’elle est fantastique”. Pour couronner le tout, il a ajouté : “J’espère que je retourne le compliment”.

Cependant, il a précisé plus tard qu’il s’agit plutôt d’une relation entre Serpentard et Gryffondor qu’entre Tom et Emma. Puis elle a dit que grandir avec elle était incroyable et qu’elle est influence fantastique sur le monde. Et puisque l’espoir est ce qui meurt en dernier, nous préservons toujours le rêve que Tom et Emma deviennent quelque chose d’officiel.