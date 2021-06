in

Carlos Sainz, qui il y a deux courses, terminant deuxième à Monaco, a obtenu le meilleur résultat jusqu’à présent cette année pour Ferrari et partira cinquième ce dimanche du Grand Prix de France, le septième du Championnat du monde de Formule 1, a-t-il déclaré après la séance de qualification, ils sont « sur la bonne voie ».

“Nous sommes sur la bonne voie”, a commenté ce samedi, sur le circuit Paul Ricard, l’Espagnol de 26 ans de Ferrari, qui occupe la septième place du Championnat du monde, avec 42 points. “Voyons si demain nous prenons le bon départ et la bonne stratégie, qui sont les deux autres choses que nous devons réussir”, a déclaré le talentueux pilote madrilène, après le chronomètre principal du Grand Prix de France, dans des déclarations à l’émission de télévision de la chaîne. ‘Dazn’.

“Avec le pneu médium, vous n’avez pas remarqué beaucoup de différence qu’avec le pneu tendre”, a expliqué Sainz en référence au composé utilisé lors de la deuxième manche (Q2), avec laquelle les dix premiers prendront le départ ce dimanche de la septième course de la an.

“Hier, nous n’avons pas pu faire fonctionner la moyenne (composée), mais aujourd’hui on descend une seconde; et la vérité est que j’ai été surpris”, a expliqué le pilote Ferrari, l’équipe la plus récompensée de l’histoire de la F1.

“J’étais sur le point d’économiser un pneu médium pour la Q3 (le troisième tour de qualification) ; je pense que cela nous a tous surpris”, a-t-il déclaré. Sainz. “Avec le (pneu) tendre j’ai fait deux bons tours en Q3”, expliquait le Madrilène à l’issue des qualifications qui terminait deux places devant son coéquipier, le Monégasque Charles Leclerc.

Pour savoir s’il pense que les choses commencent enfin à s’arranger pour lui le samedi, Sainz Il a déclaré : « Nous y travaillons. “Aujourd’hui, le fait qu’il n’y ait pas eu de drapeaux rouges ou de problèmes en Q3, a aidé”, a déclaré l’Espagnol de la ‘Scuderia’ après sa qualification pour le Grand Prix de France.

“Je remarque que depuis Monaco, nous allons très vite; aussi à Bakou et ici. Mais la différence est qu’il ne s’est rien passé ici”, a-t-il expliqué. Sainz sur le circuit Paul Ricard après avoir terminé cinquième de la séance chronométrée principale.