Nous sommes très proches d’être une véritable menace

Carlos Sainz a déclaré que Ferrari était proche d’être une «véritable menace» à Monaco après une performance très prometteuse lors des essais de jeudi.

L’Espagnol a terminé les deux séances en deuxième position, son coéquipier Charles Leclerc réalisant le temps le plus rapide pour être en tête des feuilles de temps en FP2.

Ferrari a été améliorée cette saison après une campagne 2020 difficile et s’est montrée particulièrement compétitive au Grand Prix d’Espagne, où Leclerc a terminé quatrième et Sainz septième.

Sainz a également impressionné lors de sa dernière sortie à Monaco, terminant sixième pour McLaren après un premier tour à couper le souffle, mais espère aller encore mieux ce week-end.

“J’étais habitué à une voiture différente ici la dernière fois que j’étais à Monaco, avec un équilibre très différent, et maintenant j’arrive ici, et l’équilibre avec la Ferrari que j’essaie de chasser ici à Monaco est assez différent”, a-t-il déclaré. . «J’ai dû me réadapter, récupérer mes références, changer un peu le style de conduite et gagner en confiance petit à petit.

«La confiance est là. J’ai eu un petit moment en FP1, mais Dieu merci, cela ne m’a pas pris confiance, et j’en étais assez en FP2. FP2 était un peu moins propre car il y avait toujours du trafic, toujours en train de s’accumuler dans le dernier secteur, mais j’ai réussi à faire mon plan de course. Et honnêtement, je me sentais tout à fait chez moi. Nous sommes certainement très proches d’être une véritable menace. »

Bien que Ferrari ait semblé solide jusqu’à présent, Sainz a également reconnu qu’il était difficile de lire trop dans les temps de pratique.

“Je pense que nous devons attendre le FP3 car les choses changent beaucoup de jeudi à samedi ici”, a-t-il ajouté.

“Il y a des pilotes qui font un peu de sable jeudi, juste parce qu’ils veulent y aller doucement, puis soudainement samedi, comme Lewis fait toujours son tour super rapide donc on verra.”

Le FP3 pour le Grand Prix de Monaco débutera samedi à midi, heure locale, les qualifications devant débuter à 15h00, heure locale.