“Nous sommes un club exigeant et nous voulons continuer à gagner”

17/05/2021 à 17:58 CEST

L’entraîneur de l’Espanyol, Vicente Moreno, a reconnu lors de la conférence de presse avant le match contre Ponferradina, que son équipe n’a pas montré sa meilleure version la veille et a insisté sur le fait que le club est “exigeant” et que le vestiaire veut “continuer à gagner”.

L’équipe bleue et blanche a scellé la promotion mathématique il y a deux jours et s’est détendue contre Carthagène (0-2). Désormais, dans cette nouvelle rencontre, les entraîneurs cherchent à presser leurs joueurs: “Nous sommes les premiers intéressés à gagner même après avoir atteint l’objectif. Je pense que demain nous reviendrons sur la bonne ligne”, a-t-il souligné.

Le coach valencien, en tout cas, a souligné que le bloc doit démontrer tout ce discours sur le terrain: “Il est temps de se mettre au travail, de parler peu et de faire beaucoup. C’est ce que nous devons faire demain. Les êtres humains. avez tendance à vous détendre lorsque vous atteignez un objectif, même si je ne dis pas que cela nous arrivera. “

Vicente Moreno, cependant, a salué le travail de ses joueurs jusqu’à présent. “Cela n’a été une saison facile pour personne et nous avons atteint l’objectif. Je l’ai déjà signé. Mais j’ai parlé avec les joueurs et ils ont tous beaucoup de volonté de continuer à gagner. Je veux voir l’obligation, le le besoin et la responsabilité », a-t-il déclaré.

Interrogé sur les critiques après l’attitude de l’Espanyol contre Carthagène, malgré la montée en puissance mathématique, l’entraîneur n’était pas mal à l’aise. “C’est bien que nous ayons cette exigence, pas de problème. Si certains l’ont au niveau dix, nous l’avons à onze. Nous devons bien faire les choses“, a-t-il conclu.