“Nous sommes un groupe spectaculaire, c’est très difficile de nous battre”

01/07/2021 à 18:04 CEST

L’Espagne a commencé le Championnat d’Europe avec beaucoup de doutes, mais lors des deux derniers matchs, elle a montré qu’elle n’était pas une équipe facile à battre. Aymeric Laporte, l’un des joueurs permanents de la formation de Luis Enrique, a été le footballeur chargé de servir les médias en avant-première des quarts de finale contre la Suisse, que lundi dernier il a éliminé la France contre vents et marées, et a célébré le pas en avant du “Rouge”, bien qu’il ait également averti que rien n’a encore été réalisé.

« Tous les matchs sont très importants. Nous nous sommes beaucoup battus pour en arriver là. Désormais, tout sera définitif. Le moindre échec nous renverra à la maison. Notre objectif est d’aller le plus loin possible et c’est de battre la Suisse demain & rdquor;, furent ses premiers mots. Le centre de Manchester City a rejeté le tag « favoris & rdquor;. « Tout ce que je sais, c’est que nous sommes une très bonne équipe et que nous l’avons montré ces derniers jours. Nous sommes un groupe spectaculaire, il est très difficile de nous battre. Nous avons bien fait les choses depuis de nombreux matchs, c’est pourquoi nous sommes en quarts de finale. Maintenant, nous voulons plus& rdquor;, a souligné.

Sur la victoire subie contre la Croatie, Laporte s’est autocritique et a reconnu que « nous avons analysé les 10 dernières minutes contre la Croatie & rdquor ;, mais il a également précisé que, à son avis, « Nous ne l’avons pas fait assez mal pour tenir deux fois & rdquor;. Pourtant, « vous pouvez toujours améliorer les choses & rdquor ;. Interrogé par la difficulté de passer le tour en concédant trois buts, le défenseur s’est borné à dire que « Au football, si vous marquez plus de buts que votre adversaire, vous gagnez & rdquor;. “Vous ne pouvez pas gagner 3-0 tous les jours, surtout dans une compétition comme celle-ci. Nous devons être plus attentifs et corriger certains problèmes, mais l’important est de gagner et nous l’avons fait& rdquor;, a ajouté.

Aymeric n’a pas voulu analyser si éviter la France lui a épargné une pression émotionnelle : « En ce moment, je suis concentré sur la Suisse. Toutes les équipes sont également difficiles & rdquor ;. Il prétendait personnellement être “Très heureux d’être dans cette équipe et de partager un groupe avec cette troupe & rdquor; après « les joueurs, le staff technique et le président ils m’ont très bien accueilli dès la première minute& rdquor ;. Enfin, le défenseur central a fait l’éloge d’Eric Garcia, la nouvelle recrue du Barça. « Nous avons eu la chance de partager un vestiaire à City. C’est un grand joueur, très jeune, il a beaucoup devant lui. Nous nous complétons très bien à tous points de vue. Il est droitier et je suis gaucher et cela nous aide à sortir le ballon.