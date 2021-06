NOUS SOMMES VENUS EN TANT QUE ROMAINS redémarrent la tournée anniversaire pour célébrer leur album phare sorti en 2009 “Planter une graine”. Le trek était initialement prévu pour le printemps 2020, mais il a été reporté en raison de la pandémie de COVID-19.

“Planter une graine” était une déclaration sonore définitive pour NOUS SOMMES VENUS EN TANT QUE ROMAINS et reste un favori des fans tout au long de cette journée. Il est normal que le groupe commémore la sortie avec une tournée.

“Nous sommes ravis de pouvoir enfin jouer ‘Planter une graine’ dans son intégralité et de célébrer son anniversaire », a déclaré le chanteur Dave Stephens. “Avant que la tournée ne soit initialement annulée en raison de l’épidémie de COVID, les spectacles étaient incroyables. Je n’ai aucun doute dans mon esprit qu’ils seront meilleurs que jamais cette fois-ci et certains de nos plus mémorables à ce jour!”

Lorsque la tournée a été annoncée pour la première fois, le guitariste Josué Moore avait déclaré : “Nous sommes vraiment ravis d’annoncer la tournée anniversaire de notre premier disque ‘Planter une graine’. Pouvoir regarder nos fans se connecter avec nous à travers la musique au cours de la dernière décennie a été un privilège incroyable, et tout a commencé avec ‘Planter une graine’. En 2009, lorsque nous l’avons enregistré, nous n’avions aucune idée d’où cela nous mènerait ou de ce que nous faisions vraiment, et c’est génial de voir que nous pouvons encore jouer ces chansons et ressentir cette connexion avec vous. Mais au fil des années, nous avons sorti quatre autres albums et nous travaillons même sur un cinquième ! Cela étant dit, nous allons jeter ces chansons dans le coffre-fort de l’ancien NOUS SOMMES VENUS EN TANT QUE ROMAINS – et les retirer de toutes les futures setlists après cette tournée. Alors assurez-vous de prendre vos billets et de venir écouter ces chansons une dernière fois en direct.”

La tournée débute le 29 septembre à Philadelphie et se poursuit jusqu’au 7 novembre dans le Michigan natal du groupe. Le soutien viendra de LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA, CHERCHEUR DE JOURS et DEVANT CREUX. Les billets seront mis en vente le vendredi 25 juin à 10 h, heure locale.

NOUS SOMMES VENUS EN TANT QUE ROMAINS en tournée avec LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA, CHERCHEUR DE JOURS + DEVANT CREUX:

29 septembre – Philadelphie, PA – Theatre of Living Arts



30 septembre – Baltimore, MD – Rams Head Live



01 octobre – Brooklyn, NY – Varsovie



02 octobre – New York, NY – Le Gramercy Theatre



03 octobre – Worcester, MA – Le Palladium



05 octobre – Sayreville, NJ – Salle de bal Starland



06 octobre – Norfolk, Virginie – Le NorVa



07 oct. – Greensboro, Caroline du Nord – Le tigre aveugle



08 octobre – Atlanta, GA – La mascarade



09 octobre – Orlando, Floride – House of Blues



10 octobre – Tampa, Floride – L’Orpheum



12 octobre – Houston, Texas – White Oak Music Hall



13 octobre – Dallas, Texas – Canton Hall



15 octobre – Phoenix, AZ – La salle de presse



16 octobre – Las Vegas, NV – Vinyle



17 octobre – San Diego, Californie – House of Blues



19 octobre – Pomona, Californie – La serre



20 octobre – Los Angeles, CA – The Regent Theatre



22 octobre – Sacramento, Californie – As de pique



23 octobre – Berkeley, Californie – UC Theatre



24 octobre – Reno, NV – Cargo



26 octobre – Salt Lake City, UT – Le complexe



27 octobre – Denver, CO – The Oriental Theatre



29 octobre – Lawrence, KS – Théâtre Granada



30 octobre – Minneapolis, MN – Skyway Theatre



31 octobre – Milwaukee, WI – The Rave



02 novembre – Nashville, TN – Brooklyn Bowl



03 novembre – Columbus, OH – L’Athenaeum



05 novembre – Pittsburgh, PA – Théâtre Mr. Smalls



06 novembre – Détroit, MI – St. Andrew’s Hall



07 novembre – Détroit, MI – Le Crofoot

