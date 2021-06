“Nous sortirons pour gagner dès la 1ère minute”

in

29/06/2021

Le à 21:02 CEST

Le FC Barcelone reçoit Levante au Palau ce mercredi à 20h00. (Barça TV, Barça TV + et Teledeporte) dans le troisième et dernier match de la finale d’un championnat qu’ils ont déjà remporté quatre fois par aucun des Granotas.

Avec la seule absence du capitaine Sergio Lozano, l’équipe du Barça s’est imposée dimanche dernier à Paterna (3-4) et a forcé la rencontre finale dans un Palau qui fera des étincelles et devrait être décisive.

Ce sera un match différent pour Andreu Plaza, qui dirigera une équipe pour la dernière fois À laquelle il est arrivé à l’été 2016 et avec lequel il a remporté une Ligue des Champions, un championnat, deux Coupes d’Espagne, trois Coupes du Roi et une Supercoupe d’Espagne.

“Je serais ravi de gagner la ligue. J’ai accompli ici une étape très importante pour ma vie personnelle et professionnelle. Je suis très reconnaissant envers le club pour les années que je suis ici et ce sera un match très spécial parce que nous jouons ce que nous jouons les uns pour les autres, pas parce que c’est le dernier de moi sur le banc. Sortir avec le titre de champion serait le meilleur pour moi et pour tout le monde », a expliqué le coach avec sa chevalerie habituelle.

“Nous sommes heureux de ramener la série aux Palaos. Physiquement et mentalement nous sommes fatigués et un peu épuisés comme eux, je l’espère, car cela a été très long, une saison compliquée avec de nombreux matchs. Je pense que nous avons joué tous les matchs possibles (sauf le Final Four de la Copa del Rey 2020-21), mais nous donnerons notre dernier souffle pour essayer de gagner le championnat”, a poursuivi le Catalan.

Malgré tout ce qui sera en jeu, aucune contemplation. “Si sales con precauciones te estás equivocando. Durante el partido, a veces se tiende a proteger lo que tienes ganado, pero de inicio no. Nosotros iremos a por el partido y ellos supongo que también. Especulaciones pocas, porque si especulas seguramente saldrá mal . Pourtant, nous sortirons pour gagner dès la première minute », a souligné Plaza.

Andreu Plaza a très bien géré le match à Valence

“Quant à l’équipe, c’est le message que nous avons donné, en compétition et sachant que nous avons vécu ce moment plusieurs fois, cette saison au moins 15. Qu’ils comprennent la situation à tout moment, qu’ils ne s’emportent pas par euphorie ou par négativisme si les choses ne vont pas bien et ce sera long. Je n’ai rien à dire aux fans. Ils savent nous remonter le moral et comment nous faire sentir protégés “, a souligné l’homme de Gérone, qui a félicité Dyego pour son grand jeu à Paterna.

Enfin, Andreu Plaza a insisté sur le fait que pour « boucler » son projet, il ne lui manquait pas « cette ligue. Il me manquerait les trois que nous avons perdus. Il ne s’agit pas de rattraper ou d’augmenter le cursus professionnel ou personnel. nous devons faire. Cette saison finira par être plus ou moins bonne si on gagne et injustement pas bon si nous ne le faisons pas. Une mauvaise saison ayant atteint quatre finales.”